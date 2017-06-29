تباين إغلاقات الأسواق المحلية مع استمرار شح السيولة

حاتم فاروق (أبوظبي)

تباينت إغلاقات مؤشرات الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة أمس، بين الارتفاع والهبوط مع استمرار شح سيولة الأسهم، بالتزامن مع انتهاء موسم إجازات عيد الفطر المبارك، حيث أنهى مؤشر أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف بفعل ضغوط بيع تعرضت لها أسهم القطاع المصرفي، فيما نجح مؤشر دبي المالي في التماسك ليغلق على ارتفاع طفيف، نتيجة تزايد طلبات الشراء التي تمت على عدد من الأسهم العقارية، بقيادة سهمي «أرابتك» و«دريك أند سكل».

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة أمس، نحو 336 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 215 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3930 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس، على تراجع نسبته 0.55%، ليغلق عند مستوى 4425 نقطة، بعدما تداول مستثمرو السوق نحو 70 مليون سهم، بقيمة إجمالية 119 مليون درهم، من خلال تنفيذ 994 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 27 شركة مدرجة بالسوق، ارتفع منها 9 أسهم، فيما تراجعت أسعار 15 سهماً، وظلت أسعار 3 أسهم عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.38% عند مستوى 3392 نقطة، بعدما تداول مستثمرو السوق أكثر من 145 مليون سهم، بقيمة بلغت 217 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2936 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 31 شركة مدرجة، ارتفع منها 14 سهماً، فيما تراجعت أسعار 14 سهماً، وظلت أسعار 3 أسهم عند الإغلاق السابق.