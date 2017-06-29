«الإمارات للشحن الجوي» تحصد جائزة عالمية في نقل الأدوية

دبي (الاتحاد)

نالت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، جائزة «دي إتش إل» الثقة والتميز في مجال نقل منتجات الأدوية الحساسة للحرارة، خلال الدورة السابعة عشرة للمؤتمر العالمي لعلوم الحياة والرعاية الصحية الذي نظمته «دي إتش إل» في سنغافورة.

وتسلم الجائزة جيفري فان هيفتن، نائب رئيس مبيعات الشحن العالمية في طيران الإمارات.

وكانت «دي إتش إل» قد أطلقت جائزتها للثقة والتميز عام 2016 لتكريم ناقلات الشحن الجوي التي توفر خدمات ترسي معايير عالية في صناعة نقل الأدوية والمنتجات الحيوية الحساسة للحرارة. وقد قيّمت «دي إتش إل» الناقلات وفقاً لعدد من المعايير، بما في ذلك جودة الشحن والمناولة الأرضية والابتكار في التكنولوجيا وعمليات الشحن.

وتعتبر ‬الجائزة ‬بمثابة ‬تقدير ‬بارز ‬لما ‬توفره «‬الإمارات ‬سكاي ‬فارما»‬، ‬حلول ‬الإمارات ‬للشحن ‬الجوي ‬المتكاملة ‬لنقل ‬منتجات ‬الأدوية ‬الحساسة ‬للحرارة.

وتتضمن حلول «الإمارات سكاي فارما» ثلاثة مستويات مبتكرة، يمكن للعملاء اختيارها على أساس مدى حساسية منتجات الأدوية للحرارة وحلول التعبئة والتغليف والمصدر ووجهة الشحنات النهائية.

وتوفر الناقلة حلولها في منشآت متطورة، تشمل أحدث منشأة مخصصة لمناولة الأدوية الحساسة للحرارة في قرية الشحن بمطار دبي الدولي، التي تحظى بالاعتماد والمصادقة بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي لممارسات التوزيع الجيد ‏GDP ‬للمنتجات ‬الطبية ‬للاستخدام ‬البشري.

‬وتقدم ‬الناقلة ‬أيضاً ‬حلولاً ‬أخرى ‬تتضمن ‬المنصات ‬المبردة ‬Cool Dolly ‬والحاويات ‬البيضاء ‬White Container. ‬وتتعاون ‬الإمارات ‬للشحن ‬الجوي ‬أيضا ‬مع ‬شركات ‬عالمية ‬كبرى ‬متخصصة ‬في ‬مجال ‬تأجير ‬الحاويات ‬التي ‬يمكن ‬التحكم ‬بدرجة ‬حرارتها، ‬لتزويد ‬العملاء ‬بخيارات ‬واسعة ‬لنقل ‬شحناتهم. وشهدت الناقلة نمواً شهرياً في عمليات نقل الأدوية من سنغافورة بنسبة 30%، ومن المتوقع استمرار هذا النمو خلال الأشهر المقبلة أيضاً.