«ماجد الفطيم» تستحوذ على «ريتيل آرابيا»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «ماجد الفطيم»، عن استحواذها على شركة ريتيل آرابيا Retail Arabia، مالكة حقوق الامتياز لـ 26 متجر هايبر ماركت وسوبرماركت يحمل علامة جيان في دولة الإمارات والبحرين والكويت، بالإضافة إلى أربعة متاجر جلف مارت في البحرين.

وسوف تشهد جميع المتاجر المستحوذ عليها، بأنماطها المختلفة من هايبرماركت وسوبرماركت ومتاجر صغيرة، تغيير العلامة التجارية الحالية لتحمل اسم كارفور، ما يسهم في تعزيز دور العلامة القيادي في قطاع التجزئة بدولة الإمارات، ليرتفع عدد المتاجر في الدولة من 67 إلى 80، وترسيخ مكانتها كأحد أكبر مشغلي قطاع التجزئة في الكويت بزيادة عدد المتاجر من 1 إلى 8، وفي البحرين، بزيادة عدد المتاجر من 1 إلى 11. وأكدت شركة ماجد الفطيم الاحتفاظ بجميع موظفي شركة التجزئة العربية الدولية، وتطوير قدراتهم وتمكينهم لتقديم خدمة متميزة للعملاء.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم القابضة: «تعد هذه الخطوة إنجازا كبيرا لشركة ماجد الفطيم يرسخ مكانة كارفور القيادية كأحد أكبر العلامات التجارية في مجال التجزئة الاستهلاكية وأكثرها نجاحًا في جميع الأسواق التي تعمل فيها. وسوف نواصل التوسع إلى آفاق جديدة، سواء من خلال النمو الذاتي، أو من خلال المزيد من الفرص الاستحواذية التي تتماشى مع استراتيجية الشركة الطموح لتعزيز وجودنا وتطوير إمكانياتنا الرقمية ودعم قناة التسويق الموحدة الشاملة».

وأضاف: تمثل العلامة التجارية لكارفور مرادفًا للجودة، والأسعار التنافسية والتسوق المريح والتجربة الفريدة. وسوف يتيح لنا التوسع تأكيد التزامنا بتقديم هذه الخدمات المتميزة لعملائنا في عدد أكبر من المتاجر في المنطقة.