انخفاض أسعار البناء والخدمات الإنشائية في أبوظبي %1.2

بسام عبد السميع (أبوظبي)
انخفضت أسعار مواد البناء والخدمات الإنشائية في أبوظبي بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما انخفض الرقم القياسي العام خلال الربع الأول من 2017 إلى 94.2% مقابل 95.3% خلال الربع الأول من العام 2016، بحسب تقرير مركز الإحصاء أبوظبي الصادر أمس.
وأوضح المركز في التقرير الذي تم نشره عبر الموقع الإلكتروني تحت عنوان «الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات في الربع الأول 2017»، أن أسعار مجموعتين من مجموعات المواد والخدمات الإنشائية الرئيسة قد شهدت انخفاضا خلال هذه الفترة، بينما ارتفعت أسعار 6 مجموعات رئيسة في حين استقرت أسعار مجموعتين، ولم يشهدا أيه زيادة أو نقصان خلال الفترة نفسها.
|
|
ولفت المركز إلى أن هذه المعلومات تستند إلى المسح الربع سنوي لأسعار مواد البناء والخدمات الإنشائية الذي أجراه المركز، وشمل مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.