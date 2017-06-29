انخفاض أسعار البناء والخدمات الإنشائية في أبوظبي %1.2

بسام عبد السميع (أبوظبي)

انخفضت أسعار مواد البناء والخدمات الإنشائية في أبوظبي بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما انخفض الرقم القياسي العام خلال الربع الأول من 2017 إلى 94.2% مقابل 95.3% خلال الربع الأول من العام 2016، بحسب تقرير مركز الإحصاء أبوظبي الصادر أمس.

وأوضح المركز في التقرير الذي تم نشره عبر الموقع الإلكتروني تحت عنوان «الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات في الربع الأول 2017»، أن أسعار مجموعتين من مجموعات المواد والخدمات الإنشائية الرئيسة قد شهدت انخفاضا خلال هذه الفترة، بينما ارتفعت أسعار 6 مجموعات رئيسة في حين استقرت أسعار مجموعتين، ولم يشهدا أيه زيادة أو نقصان خلال الفترة نفسها.

كما انخفضت أجور القوة العاملة بنسبة 13.3% خلال الربع الأول من 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت أسعار مواد الإنشاء بنسبة 0.1% في حين ارتفعت أسعار المعدات الخاصة بالإنشاءات بنسبة 18.2% خلال الفترة نفسها وارتفعت أسعار الخدمات المتعلقة بالإنشاءات بنسبة 5.7% وأسعار مواد التشطيبات بنسبة 4.6% وأسعار الأعمال الميكانيكية والتكييف بنسبة 3.9%، فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد الأعمال الكهربائية بنسبة 3.6%، كما ارتفعت أسعار مواد التصريف الصحي بنسبة ضئيلة بلغت 0.4%، واستقرت أسعار الكفالات والتأمينات وأسعار مواد وخدمات مكافحة الحريق، ولم تشهد أيه زيادة أو نقصان.

ولفت المركز إلى أن هذه المعلومات تستند إلى المسح الربع سنوي لأسعار مواد البناء والخدمات الإنشائية الذي أجراه المركز، وشمل مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.