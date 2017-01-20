  • الجمعة 22 ربيع الآخر 1438هـ - 20 يناير 2017م

إيستومين يفجر المفاجأة في «أستراليا المفتوحة»

ديوكوفيتش يسقط في 5 ساعات
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 20 يناير 2017

ملبورن (رويترز)

في مفاجأة من العيار الثقيل ودع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني على العالم بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى من الدور الثاني.

وفاز الأوزبكي دينيس إيستومين على ديوكوفيتش بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بواقع 7-6 و5-7 و2-6 و7-6 و6-4، بعد مباراة ماراثونية استمرت نحو خمس ساعات في ملعب رود ليفر.

وهذه هي أسوأ نتيجة للاعب الصربي المصنف الأول عالمياً سابقاً وصاحب 12 لقباً كبيراً في هذه البطولة، ولم يسبق لديوكوفيتش الخروج من أستراليا من هذه المرحلة المبكرة، منذ خسارته في الدور الأول للبطولة عام 2006، واحتاج إيستومين المصنف 117 على العالم إلى نحو خمس ساعات للفوز على ديوكوفيتش.

وبعد فوزه بالمجموعة الأولى، رفض إستومين الاستسلام عندما رد ديوكوفيتش بالفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة، وبعد فوز اللاعب الأوزبكي بالمجموعة الرابعة بشوط فاصل امتدت المباراة لشوط خامس نهائي تمكن خلاله إستومين من كسر إرسال حامل اللقب مبكراً، ثم واصل تفوقه ليحسم الفوز الكبير بعد أن أرسل اللاعب الصربي الكرة إلى خارج الملعب.

وقال إستومين: أولاً وقبل كل شيء، أشعر بالأسف من أجل نوفاك، لقد قدمت أداء جيداً للغاية، وأضاف: أعني أنني شخصياً فوجئت بأدائي، أود أن أوجه الشكر إلى فريقي التدريبي الذي قام بعمل رائع، مدهش، هناك الكثير من الأفكار في رأسي الآن.. ولكني أشكركم كثيراً لمجيئكم لتشجيعي. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا