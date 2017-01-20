ديوكوفيتش يسقط في 5 ساعات

ملبورن (رويترز)

في مفاجأة من العيار الثقيل ودع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني على العالم بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى من الدور الثاني.

وفاز الأوزبكي دينيس إيستومين على ديوكوفيتش بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بواقع 7-6 و5-7 و2-6 و7-6 و6-4، بعد مباراة ماراثونية استمرت نحو خمس ساعات في ملعب رود ليفر.

وهذه هي أسوأ نتيجة للاعب الصربي المصنف الأول عالمياً سابقاً وصاحب 12 لقباً كبيراً في هذه البطولة، ولم يسبق لديوكوفيتش الخروج من أستراليا من هذه المرحلة المبكرة، منذ خسارته في الدور الأول للبطولة عام 2006، واحتاج إيستومين المصنف 117 على العالم إلى نحو خمس ساعات للفوز على ديوكوفيتش.

وبعد فوزه بالمجموعة الأولى، رفض إستومين الاستسلام عندما رد ديوكوفيتش بالفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة، وبعد فوز اللاعب الأوزبكي بالمجموعة الرابعة بشوط فاصل امتدت المباراة لشوط خامس نهائي تمكن خلاله إستومين من كسر إرسال حامل اللقب مبكراً، ثم واصل تفوقه ليحسم الفوز الكبير بعد أن أرسل اللاعب الصربي الكرة إلى خارج الملعب.