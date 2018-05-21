بدء الترشيح لجائزة «اتصالات لكتاب الطفل»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها «شركة اتصالات»، عن فتح باب المشاركة في نسختها العاشرة أمام صناع الأدب من ناشرين ومؤلفين ورسامين ومطورين للتطبيقات التفاعلية، باللغة العربية، من أنحاء العالم كافة.

ودعا المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، جميع الراغبين بالمشاركة في النسخة العاشرة من الجائزة، وضمن فئاتها الست، إلى تسليم طلبات المشاركة حتى نهاية أغسطس المقبل، للفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليوناً ومئتي ألف درهم إماراتي.

ويمكن لجميع دور النشر العربية والعالمية التنافس على الجائزة، شريطة أن تكون المشاركات باللغة العربية، وأن تستهدف الأطفال واليافعين حتى 18عاماً، وينبغي أن يكون الكتاب صادراً عن دار نشر وأن لا يكون قد صدر بشكل فردي، وأن لا تكون المشاركة قد فازت من قبل بأي جائزة.

وقالت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «أسهمت جائزة اتصالات لكتاب الطفل في إثراء مكتبة الطفل العربي بإصدارات مميزة، تمكنت من جذبه إلى عالم القراءة، ورفعت معايير نشر كتب الأطفال المحلية والعربية إلى المستويات العالمية».