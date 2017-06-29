مصر ترفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 43% و55%

القاهرة (رويترز)

رفعت الحكومة المصرية، أمس، أسعار المحروقات في البلاد بنسب تتراوح بين 43% و55% للبنزين و100% في أسطوانات الغاز، في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر، بعدما رفعتها في نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47%، في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019، وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار. لكن وزير البترول طارق الملا قال في مارس، إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.

وقال الملا لـ «رويترز» في اتصال هاتفي أمس: «رفعنا سعر البنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات (0.28 دولار) للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43%، كما رفعنا سعر البنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55%».

وزاد سعر بنزين 95، الذي يباع بالأسعار العالمية بالفعل، بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6%.