الدفاع المدني يساند في إخماد حريق بجمارك البطحاء السعودي

أبوظبي (وام)

تدخلت قوات الدفاع المدني مدعومة بصهاريج المياه التابعة لبلدية منطقة الظفرة في أبوظبي لتقديم الدعم اللوجستي الجهات ذات الاختصاص المشابه في المملكة العربية السعودية وذلك للمساندة في اخماد حريق هائل شب في مركز جمارك البطحاء الحدودي وذلك في تجاوب أخوي خالص يترجم أبهى ملامح التكامل بين الأشقاء.

وتولى فريق الطوارئ المستجيب بقيادة مبارك سيف المنصوري مباشرة جهود السيطرة على حريق المركز الحدودي بمشاركة بلدية مدينة الظفرة و بمساندة الدفاع المدني و بالتعاون مع 4 شركات بقطاع السلع و الدفع بـ10 صهاريج مياه إضافية لدعم جهود السيطرة على الحريق.

وتولت أجهزتنا الوطنية المستجيبة للحادث الطارئ عمليات التصدي للحريق إلى جانب نظيرتها السعودية وتم التعامل معه و محاصرة مساحته التأثيرية حتى تمت السيطرة عليه.

و تعقيبا على الموضوع أشاد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي بما أبدته الفرق المستجيبة من مهنية و احترافية عاليتين، مؤكدا اعتزازه بهذا التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقال إن هذا ما تمليه الأخوة و ما يتطلبه المنطق، فالتكامل مع الأشقاء يستلزم دعم قدراته و الوقوف إلى جانبه في الظروف الطارئة التي قد تهدد سلامة مجتمعه بإعتبار أن أمن الأشقاء و استقرارهم لا يتجزأ من أمننا و استقرارنا الوطني.

وأبدى معالي الرميثي إعجابه بالمستوى الإحترافي الذي أبدته فرق أجهزتنا الوطنية المستجيبة وأكد أن هذا ثمرة الجهود المبذولة من قبل الفرق المشاركة في تمارين الجاهزية التي تعقد بشكل دوري لضمان جودة جهود الاستجابة و التعامل الإحترافي حال وقوع الحوادث والأزمات الطارئة.