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المجد والفوز في سماء أبوظبي
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تاريخ النشر: الجمعة 20 يناير 2017

سالزبيرج (الاتحاد)

تحتضن أبوظبي الجولة الافتتاحية لانطلاق سلسلة سباق ريد بل الجوي العالمي يومي 10 و11 فبراير المقبل، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لمنافسات السباق الأشهر من نوعه على مستوى العالم والذكرى العاشرة على التوالي لانطلاق المنافسات من أبوظبي تحديداً.

جاء ذلك مع إعلان ريد بول عن أجندة عام 2017، الذي يستهل بالسباق الماسي الخامس والسبعين، ويختتم بسباق السيارات على حلبة إنديانا بوليس، في حين تشعل البطولة العالمية الحالية شمعتها العاشرة بالعودة إلى سان دييجو الأميركية، إلى جانب الظهور الأول لها في كازان الروسية.

ويدشن السباق العالمي الجوي انطلاقته من أبوظبي ثم يحط رحاله في 15-16 أبريل المقبل في سان دييجو، الولايات المتحدة الأميركية التي أصبحت من بين الخيارات المفضلة خلال ثلاثة مواسم متتالية منذ 2007-2009.

وبعدها تتوقف البطولة في محطتها الثالثة في تشيبا اليابانية يومي 3 و4 يونيو المقبل.

وتستمر الإثارة وصولاً إلى يومي الأول والثاني من يوليو المقبل حيث تحط البطولة رحالها تحت جسر شاين في بودابست المجرية الذي يعد الأب الروحي لهذه الرياضة. ... المزيد
     
 

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