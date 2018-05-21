جمعة: مررنا بعقبات خارجة عن المألوف

أبوظبي (الاتحاد)
أكد عبدالسلام جمعة، مدير فريق الظفرة، أن مقومات النجاح كانت متوافرة أمام الفريق لتقديم حضور تنافسي قوي في الموسم المنصرم، لكن مسيرته شابتها العديد من العقبات، والتي لم يكن أكثر محبي النادي تشاؤماً يتوقع أن يصطدم بها على هذا النحو «الدراماتيكي».
ويرى جمعة أن الظـفرة نجح في الجولتين الأولى والثانية في حصد أربع نقاط ثمينة، إثر تعادله أمام الإمارات بنتيجة 3-3 ومن ثم فوزه على الشارقة بنتيجة 2-0، لكن الظروف التي أعقبت هاتين المواجهتين لم يسبق وأن مر بهما أي فريق آخر من قبل، إذ ناهز عدد اللاعبين المصابين العشرة في بعض الجولات هو أمر خارج عن المألوف، كما كان يدل صراحة على أن سوء الطالع الذي لازم الفريق وقوض من حضوره وتطلعاته وفي ظل انحسار أداء اللاعبين الأجانب بشكل عام.
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وأشار جمعة إلى أن هذا الموسم هو موسم «الدروس والعبر» و«موسم النسيان»، معرباً عن ثقته بأن إدارة الظفرة تملك الخبرة الكافية لتصحيح أوضاع الفريق بعد هذه المسيرة المتواضعة، حيث كشفت المسيرة الماضية عن عديد الملاحظات المتعلقة باللاعبين الأجانب والمواطنين على حد سواء، مع التأكيد على أن الظفرة تزخر صفوفه باللاعبين الشباب والصاعدين الذين تم التعاقد معهم مطلع الموسم المنصرم، والذين ينشدون انتهاز أية فرصة للبروز وتقديم الأداء الطموح، وهو الأمر الذي من شأنه إثراء مسيرة الفريق مستقبلاً.
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