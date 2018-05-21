علي إبراهيم: خضنا موسم «الدروس والعبر»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد علي إبراهيم «كابتن» الفريق أن طموح الظفرة بكافة أقطابه في الموسم المنصرم كان تحقيق قفزة جيدة على لائحة الترتيب، والوصول إلى مركز أفضل من السابع الذي استقر فيه بالموسم قبل الماضي، مشيراً إلى أن الآمال كانت كبيرة على الصعيدين الإداري والفني لكن العديد من الظروف كانت تقف في وجه تطلعات الفريق.

ويقول إبراهيم: «هناك العديد من العوامل أدت بالظفرة إلى تراجع حضوره التنافسي بدءاً من التغيير الذي أصاب الجهاز الفني، حيث بدأنا الموسم تحت قيادة السوري محمد قويض قبل أن يحل بدلاً منه المقدوني جوكيكا، في حين إن إصابة العديد من اللاعبين المؤثرين وعلى مدار جولات طويلة حد من حضور الفريق التنافسي، إلى جانب عدم توفيق اللاعبين الأجانب في تقديم الإضافة المنشودة».

وركز علي إبراهيم رؤيته لأجانب الظفرة بالإشارة إلى أن الفريق كان يجب أن يحتفظ بلاعب خط الوسط الفرنسي الجنسية المغربي الأصل عادل هرماش، إلى جانب المهاجم العراقي مهند كرار، لكن النتائج السلبية أدت بالنادي إلى إبعادهما والاستعاضة عنهما بالبرازيلي فيرناندو سيلفا والأوزبكي إيجور سيرجييف، اللذين لم يحالفها التوفيق بالمطلق في المرحلة الثانية لبطولة الدوري إذ لم يكونا على قدر الطموح.

وكشف علي إبراهيم أن عودة ألميدا من الإصابة في الجولات الأخيرة كانت ترجح كفة الفريق في مباراتين مهمتين أمام الوصل وحتا، لافتاً إلى أن الظفر بست نقاط من هاتين المواجهتين واللتين خاضهما ألميدا ووفق في التسجيل بهما كان له الأثر الكبير في ابتعاد الفريق عن دائرة الخطر. وأكد إبراهيم: «يجب أن ينسى لاعبو الظفرة هذا الموسم بكافة تفاصيله لكنهم في الوقت نفسه يجب أن لا يتناسوا الدروس والعبر التي عاشوها على مدار أشهر طويلة كان فيها الفريق حبيس المراكز الأخيرة أغلب الوقت، أجزم أن الفريق قادر على تخطي تداعيات هذا الموسم والحال ينسحب على شركة كرة القدم التي عملت بجد على استقطاب مدير فني على سوية عالية إلى جانب محترفين أجانب يملكون القدرة على خلق الفارق مع عدم إغفال أهمية تطعيم بعض الخطوط باللاعبين المواطنين».