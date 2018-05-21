«الملاكمة» يفاضل بين رومانيا وكوبا لمعسكر «الآسياد»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أكد محمد مصبح الشبلي المدير الفني لمنتخب الملاكمة، أن برنامج إعداد المنتخب لآسياد جاكرتا بدأ بالفعل منذ مطلع العام الجاري، وذلك من خلال معسكرين خارجيين أحدهما في أوزبكستان لمدة شهر، والثاني في طوبا لمدة مماثلة، وقال: رغم أن المعسكرات لم تتخللها بطولات، إلا أنها كانت محاكاة لمعايشة وتدريبات أبطال العالم في دولتين من قمم اللعبة في مختلف القارات، مشيراً إلى أن الاستفادة كانت كبيرة من هذين المعسكرين، خصوصاً أن اللاعبين المنضمين لبرنامج البطل الأولمبي المعتمد من قبل الاتحاد كلها من المواهب الصغيرة التي تحتاج إلى خبرات دولية.

وأضاف الشبلي: اللاعبون يتدربون خلال رمضان كل في مركزه، وسوف يكون هناك تجمع بعد عيد الفطر للاستعداد للسفر إلى المعسكر الخارجي، الذي سيقام في أي من رومانيا أو كوبا أو أوزبكستان، ويستمر لمدة شهر وتتخلله نزالات دولية مع عدد من أبطال الدول المشاركة للاحتكاك، والدخول سريعاً في أجواء المنافسات، ونحن نملك الآن 5 لاعبين نعتبرهم القاعدة التي نبني عليها للمستقبل هم ماجد النقبي، وسلطان النعيمي، وفهد البلوشي، وفهد الخوري، وصعب الشمري، ومع ذلك فإننا نؤكد أن الباب مفتوح بالنسبة للمنتخب لضم كل لاعب يجتهد ويثبت أنه على قدر التحدي، ومن أجل ذلك سوف نقيم البطولة الرمضانية المفتوحة أمام مشاركة الأجانب والمقيمين ومواليد الدولة وأبناء المواطنات، للاستفادة من القرار الصادر بشأنهم لإتاحة الفرصة أمام المميزين منهم للمشاركة في صفوف المنتخبات.

وعن أهم المكاسب التي تحققت من مشروع البطل الأولمبي والمعسكرات الخارجية، قال: مشروع البطل الأولمبي نقطة تحول مهمة في مسيرة اللعبة في الدولة، يستحق الاتحاد برئاسة أنس العتيبة التهنئة عليها، لأنها حددت الهدف، ونقلت اللعبة من الهواية للاحتراف الحقيقي من خلال توقيع عقود احتراف مع اللاعبين وتوفير برامج التدريب المناسبة لهم والمعسكرات الخارجية.

وعما إذا كانت آسياد جاكرتا محطة ضمن محطات الإعداد للأولمبياد، قال الشبلي: البطل الأولمبي، التدريبات والمشاركات فيه لا تتوقف، ولا تنقطع، وكلها مرتبطة ببعضها البعض، فكل بطولة تؤدي للأخرى، ونحن نركز على كل المنافسات، ونهتم بكل البطولات.