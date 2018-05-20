أبوظبي يضرب بقوة في افتتاحية مونديال الفورمولا 1

خالد السعدي (بورتيماو)

ضرب فريق أبوظبي بقوة في بداية المنافسة خلال الجولة الأولى لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والمقامة حالياً في مدينة بورتمياو البرتغالية، بعد أن تمكن من تحقيق المركزين الأول والثاني في منافسات سباق أفضل زمن، الذي أقيم مساء أول أمس، وحقق زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي الزمن الأفضل وقدره 41.68 ثانية، في حين حل زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي ثانياً بزمن بلغ 41.75 ثانية، وحل في المركز الثالث زورق الفيكتوري 1 بقيادة أليكس كاريلا في زمن وقدره 42.2 ثانية، وكان فريق أبوظبي هو الوحيد الذي كسر حاجز الواحد وأربعين ثانية، خلال منافسات الزمن الأفضل بين كافة الفرق المشاركة في البطولة.

وبهذه النتيجة، ضمن فريق أبوظبي أن يكون أول وثاني المنطلقين خلال السباق الرئيس للجولة، ولتكون له بداية قوية في البطولة التي يسعى إلى الدفاع عن لقبها، حيث من المقرر أن ينطلق زورقا أبوظبي 5 و6 من المقدمة اليوم، لتكون أمام فرصة كبيرة من أجل الوصول إلى المراكز الأولى للجولة وإنهاء أولى مراحل البطولة في البرتغال في مراكز استثنائية.

يذكر أن تحقيق زورقين من الفريق نفسه للمركزين الأول والثاني هو إنجاز لم يتحقق من خلال البطولة منذ سنوات عديدة، ويرغب فريق أبوظبي في استثمار ذلك في السباق الرئيس للجولة وتكرار نفس الإنجاز.

من ناحيته، هنأ سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، المتسابقين على الإنجاز القوي، والذي تحقق من خلال سباق أفضل زمن، وأكد أن البداية القوية ستكون دافعاً مهماً للفريق من أجل الاستمرار بنفس العطاء في السباق الرئيس للجولة، وقال الرميثي: انطلاقة زوارقنا من المركزين الأول والثاني في السباق الرئيسي هي نقطة إيجابية ومهمة جداً، حيث إن ذلك سيعطي زوارقنا الثقة في إمكانية الاستمرار في المنافسة والدفاع عن لقب البطولة.

وأضاف الرميثي: ما يهمنا أيضاً هو عودة الثقة للقمزي الذي تمكن من إحراز المركز الثاني، وحل وصيفاً خلال منافسات سباق أفضل زمن، وتفوقه أيضاً في أولى جولات الموسم، كما أن تحقيق شون المركز الأول والزمن الأفضل يعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة عبر المنافسة التي يستهلها في بداية المشوار. وبين الرميثي أهمية البداية القوية للفريق من خلال المنافسة والوصول إلى المراكز الأولى في سباق الزمن الأفضل، حيث قال: يعد مسار السباق في بورتيماو مختلفاً في بعض الأجزاء، إذ يتيح فرصة الانطلاقة من البداية للمتسابقين في فريقنا فرصة الحفاظ على المركزين الأول والثاني، والابتعاد عن أقرب المنافسين بمسافة كبيرة، سنقوم باستراتيجية مهمة من خلال السباق الرئيس لكي نحافظ على مراكزنا، وأن نتمكن من إنهاء السباق لمصلحتنا.

وتنتظر فريق أبوظبي مهمة صعبة من خلال منافسات السباق الرئيس للجولة، حيث يسعى إلى حصد نقاط بداية الموسم من خلال هذه الجولة، وإكمال الفرحة التي بدأ بها المنافسة في سباق أفضل زمن.