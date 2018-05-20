أبوظبي يضرب بقوة في افتتاحية مونديال الفورمولا 1

خالد السعدي (بورتيماو)
ضرب فريق أبوظبي بقوة في بداية المنافسة خلال الجولة الأولى لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والمقامة حالياً في مدينة بورتمياو البرتغالية، بعد أن تمكن من تحقيق المركزين الأول والثاني في منافسات سباق أفضل زمن، الذي أقيم مساء أول أمس، وحقق زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي الزمن الأفضل وقدره 41.68 ثانية، في حين حل زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي ثانياً بزمن بلغ 41.75 ثانية، وحل في المركز الثالث زورق الفيكتوري 1 بقيادة أليكس كاريلا في زمن وقدره 42.2 ثانية، وكان فريق أبوظبي هو الوحيد الذي كسر حاجز الواحد وأربعين ثانية، خلال منافسات الزمن الأفضل بين كافة الفرق المشاركة في البطولة.
وبهذه النتيجة، ضمن فريق أبوظبي أن يكون أول وثاني المنطلقين خلال السباق الرئيس للجولة، ولتكون له بداية قوية في البطولة التي يسعى إلى الدفاع عن لقبها، حيث من المقرر أن ينطلق زورقا أبوظبي 5 و6 من المقدمة اليوم، لتكون أمام فرصة كبيرة من أجل الوصول إلى المراكز الأولى للجولة وإنهاء أولى مراحل البطولة في البرتغال في مراكز استثنائية.
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من ناحيته، هنأ سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، المتسابقين على الإنجاز القوي، والذي تحقق من خلال سباق أفضل زمن، وأكد أن البداية القوية ستكون دافعاً مهماً للفريق من أجل الاستمرار بنفس العطاء في السباق الرئيس للجولة، وقال الرميثي: انطلاقة زوارقنا من المركزين الأول والثاني في السباق الرئيسي هي نقطة إيجابية ومهمة جداً، حيث إن ذلك سيعطي زوارقنا الثقة في إمكانية الاستمرار في المنافسة والدفاع عن لقب البطولة.
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وتنتظر فريق أبوظبي مهمة صعبة من خلال منافسات السباق الرئيس للجولة، حيث يسعى إلى حصد نقاط بداية الموسم من خلال هذه الجولة، وإكمال الفرحة التي بدأ بها المنافسة في سباق أفضل زمن.