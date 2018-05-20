منتخب المواي تاي يرسم المستقبل بميداليات كانكون

كانكون (الاتحاد)

خطف أبطال منتخب المواي تاي الأضواء في بطولة العالم، التي اختتمت أمس في مدينة كانكون بالمكسيك، والتي أقيمت خلال الفترة من 10 إلى 21 مايو الحالي، بمشاركة 70 دولة من مختلف القارات، بعد أن فرضوا أنفسهم في البطولة، بحصولهم على 3 ميداليات منها ذهبية وفضية وبرونزية، ليتركوا بصمة كانت محل إشادة من الاتحاد الدولي للعبة والدول المشاركة، التي أشادت بالمشاركة الأولى لشباب الإمارات في ظل إكمال اتحاد اللعبة عامه الأول هذا الشهر، بعد إشهاره في مايو 2017.

واحتل منتخبنا الواعد المركز السابع عالمياً في تلك البطولة، على حساب دول كبيرة وعريقة في مجال اللعبة، منها أميركا وإنجلترا وبيلاروسيا وإيطاليا وأوكرانيا وفرنسا، حيث ارتفع علم الإمارات وعزف النشيد الوطني، وسط تلك التظاهرة العالمية لذهبية الإمارات، اعترافاً بالإنجاز الذي تحقق.

وضمت بعثة منتخبنا التي شاركت في مونديال جزيرة كانكون الشاطئية المكسيكية، فهد العبدولي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً للبعثة، وعمر النعيمي مشرف البعثة، والمدرب سانيت سمات، والحكم الإماراتي عمر المرزوقي، و5 لاعبين وهم محمد الكثيري، وزكريا الجميري، ونور الدين سمير، وإلياس حبيب علي، وأمين معتصم، وقد خاض المنتخب المكون من 5 لاعبين 13 مباراة، وقد استطاع الفوز في 9 مباريات، وخسر في أربع مباريات، وقد كانت أبرز نتائج أبطال الإمارات للمواي تاي في البطولة، فوز لاعبنا إلياس حبيب علي بالميدالية الذهبية على اللاعب البلغاري دانيال بنتيجة 3/‏‏‏‏ صفر، في وزن تحت 86 كجم، الذي شهد مشاركة 36 لاعباً من مختلف دول العالم.

فيما خسر لاعب منتخبنا نور الدين سمير الميدالية الذهبية في نهائي منافسات وزن تحت 67 كجم، أمام الروسي زارخبيك ساباروف، بعد أن تأثر نور الدين بالإصابة التي لحقت به في الأدوار التمهيدية، إلا أنه أكمل النزالات بشجاعة ليفوز في ثلاث مباريات، ويصل المباراة النهائية قبل أن يخسر نتيجة المباراة الحاسمة بالنقاط بقرار الحكام.