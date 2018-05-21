تحت شعار «الإمارات عطاء وانتماء» مباراتان في افتتاح النسخة السابعة لـ «رمضانية الفرجان»



تاريخ النشر: الإثنين 21 مايو 2018 رأس الخيمة (الاتحاد) تنطلق مساء اليوم بطولة الفرجان الرمضانية لسداسيات كرة القدم، في نسختها السابعة بالصالة الرياضية المغطاة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية، تحت شعار «الإمارات عطاء وانتماء»، بمشاركة 16 فريقاً في 4 مجموعات للمنافسة على الفوز بالمراكز الأولى والجوائز المخصصة للفائزين، حيث تبدأ البطولة بمباراتين بين البرق ومقهى مراكش، ثم يلتقي فريق دائرة المحاكم والمهندس للحدائق. وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة خلف سالم إسماعيل جميع الترتيبات الخاصة بانطلاق الحدث مساء اليوم، في ظل النجاح اللافت في النسخ السابقة وسط أجواء من الإثارة والقوة والندية عكست المنافسة الشريفة بين الفرق من جميع إمارات الدولة، حيث يشارك حكام من اتحاد الكرة في إدارة مباريات البطولة، كما تم تخصيص جوائز قيمة للجمهور في ظل الحضور الكبير بالمباريات. ​