24 هدفاً في أولى جولات بطولة مكتوم بن راشد

وليد فاروق (دبي)

استهل فريق شرطة دبي «حامل اللقب» مشوار الدفاع عن لقب بطولة «مكتوم بن راشد» الكروية، بالتعادل الإيجابي مع فريق ليدر سبورت بنتيجة 2-2، وذلك في المباراة الافتتاحية للنسخة الثامنة التي جمعتهما على ملعب نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقام البطولة تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتقام منافساتها بمشاركة 19 فريقاً، بعد اعتذار الفريق الـ20، وتستمر منافساتها حتى الـ19 من شهر رمضان.

وحضر مراسم الافتتاح، طارق عبد الله الرميثي عضو اللجنة المنظمة العليا للبطولة، والملازم أول في شرطة دبي والمنسق العام للبطولة نادر أحمد، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا، وممثلو عن الشركات الرعية، كما حضر جانب من مباريات اليوم الافتتاحي، اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا.

ورغم البداية السريعة لشرطة دبي بافتتاح التسجيل، إلى أن سرعان ما أدرك ليدر سبورت التعادل، قبل أن يضيف ليدر سبورت الهدف الثاني، لتحمل الدقائق الأخير عنوان التعادل لشرطة دبي بعد أن استثمر ركلة جزاء لصالحه.

وضمن اليوم الافتتاحي أيضاً، نجح فريق الدفاع المدني بدبي في كسب مباراته الأولى أمام فريق الدفاع المدني برأس الخيمة بنتيجة 4 -2 ضمن منافسات الجولة الأولى أيضاً.

وفي باقي المباريات التي بلغت حصيلتها 24 هدفاً، حقق فريق المرحوم إبراهيم المعروف فوزاً كبيراً، على بطل نسخة 2013 فريق شرطة أبوظبي، بنتيجة 6-3 في افتتاح مباريات المجموعة الثانية،

وفي المباراة الرابعة والأخيرة، حق فريق محمد علي بداية طيبة بفوزه على الفرسان بواقع 4-1 في ثاني مباريات المجموعة الثانية.