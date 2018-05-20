«سبورت فور أول» يكسب الكويتي

عجمان (الاتحاد)

تفقد الشيخ راشد بن عمار النعيمي، منافسات بطولة الشيخ حميد بن عمار بنسختها الخامسة، والتي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وتستضيفها ملاعب كواترو بمشاركة 18 فريقاً للكبار، و8 فرق للصغار، وتجول في الملاعب التي تستضيف منافستي الكبار والصغار، واطلع على الترتيبات التي قامت بها اللجنة المنظمة هذا العام من رئيس اللجنة المنظمة أحمد حسن الفورة.

وأشاد الشيخ راشد بن عمار بمستوى التنظيم، ووجه الشكر للجنة المنظمة على تفانيها في العمل لإخراج البطولة بصورة مشرفة، وحرص على متابعة جزء من مباريات اليوم الثالث للبطولة، كما صافح اللاعبين في أرض الملعب، وحثهم على اللعب القوي والنظيف والأخلاق الرياضية العالية في نفس الوقت. وأسفرت النتائج عن فوز فريق الدون في المباراة الأولى على منافسه فريق الشيخ راشد بن عمار النعيمي 2-1 بالمجموعة الثالثة، وفي المباراة الثانية نجح سبورت فور أول في حسم مواجهته أمام الكويتي بصعوبة بهدف دون رد لحساب المجموعة الأولى، فيما استطاع فريق الحجل للتأمين الفوز على فريق المميز بهدف أيضاً جاء في آخر دقائق المباراة، واختتمت منافسات الكبار بالمباراة التي جمعت فريق دي سي بويز واماراكس وانتهت بالتعادل 1-1. وفي منافسات فئة الصغار التي تعتبر ملح البطولة، وتحظى بمتابعة كبيرة من أولياء الأمور والجمهور، فاز فريق قروب 65 على المجد 2-1، ليتصدر قروب 65 المجموعة الأولى، وفي مباراة ثانية تعادل فريقا أكاديمية عجمان (أ) وبورتو 3-3، وسيطر التعادل أيضاً على المباراة الثالثة بين الاتحاد وشرطة عجمان 1-1.

وتتواصل المباريات يومياً لفئتي الكبار والصغار على ملاعب مركز كواترو في منطقة مشيرف، حتى موعد الختام المقرر له 16 رمضان.