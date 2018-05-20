«إف 3 أ» أول المتأهلين إلى نصف نهائي طائرة ند الشبا

رضا سليم (دبي)

تشهد دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي، الليلة سباق الجري الذي يشارك فيه 1500 متسابق في مختلف الفئات للمنافسة على ألقاب السباق، الذي سيقام لمسافتي 5 و10 كلم، ويسمح فيه المشاركة لجميع المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة، وذلك وفق 6 فئات رئيسية.

يضم سباق 10 كلم 4 فئات، وهي: المحترفين للرجال، التي تشمل لاعبي الأندية والمقيمين المحترفين، والمحترفين السيدات من لاعبات الأندية والمقيمات المحترفات، والفئة المفتوحة للرجال، التي يسمح بالمشاركة فيها للمواطنين والمقيمين من غير المسجلين في الأندية، والفئة المفتوحة للسيدات من المواطنات والمقيمات من غير المسجلين في الأندية، فيما يضم سباق 5 كلم فئتي الهواة رجال ويسمح المشاركة فيه للهواة المواطنين فقط من دون لاعبي الأندية، والهواة السيدات للمواطنات فقط من دون لاعبات الأندية.

وينطلق سباق مسافة 10 كلم في تمام الساعة العاشرة مساء من أمام مركز الصقور والرياضات التراثية، على أن يكون خط النهاية في مجمع ند الشبا الرياضي، فيما ينطلق سباق 5 كلم في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء على أن يكون خط النهاية في مجمع ند الشبا الرياضي أيضاً.

واعتمدت اللجنة المنظمة منح أصحاب المركز الأول في كل فئة مبلغ 10 آلاف درهم، على أن يحصل صاحب المركز الثاني في كل فئة على 8 آلاف درهم، وينال صاحب المركز الثالث 6 آلاف درهم، ويصل إجمالي للجوائز المالية 252 ألف درهم.