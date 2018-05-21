7 فرق تبحث عن جوائز «الطائرة»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم بطولة الكرة الطائرة للرجال، والتي تقام ضمن فعاليات بطولة زايد الرياضية الرمضانية، بينما تستهل منافسات السيدات غداً، وتحتضن صالة المقطع بنادي ضباط القوات المسلحة، المباريات، وتتنافس 7 فرق هي أدنوك وإفاك من الإمارات ولاكس من إيران، و4 فرق للسيدات هي أدنوك والجوهرة من الإمارات وسايكل بلص من الفلبين واسبريلا لي من إيطاليا.

وتم سحب قرعة البطولة في وقت متأخر من مساء أمس، حيث تدشن مواجهة بين فرق رجال المسابقة التي تستمر فعالياتها حتى الخميس المقبل، ويحصل الفريق الحائز على بطولة الرجال على مبلغ 50 ألف درهم، والفريق البطل في منافسات السيدات على 40 ألف درهم.

وتضم الفرق عددا من نجوم الكرة الطائرة في الأندية والمنتخب الوطني، فضلاً عن عدد من المحترفين، ومن المتوقع متابعتها من الجمهور المحب للكرة الطائرة والفرق المشاركة في البطولة التي تشهد تنظيم بطولة للسيدات للمرة الأولى، حيث كانت المنافسة محصورة على الرجال في النسخ الـ 21 السابقة.