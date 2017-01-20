60 متسابقاً في بطولة الإمارات للدراجات المائية

دبي (الاتحاد)

تبدأ اليوم إجراءات المشاركة في منافسات سباق دبي للدراجات المائية (الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية 2017)، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية غداً في شاطئ جميرا 3 خلف مركز الغروب، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الحالي.

ويحظى السباق بمشاركة كبيرة تصل إلى 60 متسابقاً يمثلون كل من أميركا وبريطانيا وإيطاليا وروسيا والتشيك وإسبانيا وفرنسا والمجر وبولندا والدنمارك والسعودية والكويت وقطر إضافة إلى نجوم الإمارات.

ويتنافس المشاركون في السباق على ألقاب 8 فئات على مرحلتين الأولى، وتنطلق في العاشرة والنصف صباحاً، وتشمل 6 فئات هي (جالس مبتدئين وجالس إكسبيرت وواقف ناشئين وواقف محدود وجالس محترفين وواقف محترفين)، فيما تنطلق المرحلة الثانية بعد الظهر وتشمل الست فئات إضافة إلى فئتي الألواح المائية الطائرة والحركات الاستعراضية.

ويشهد مقر النادي في الميناء السياحي، بداية من الثانية من بعد ظهر اليوم، استكمال إجراءات التسجيل والتدقيق على الأوراق والرخص واستلام سترات المشاركة، وإجراء الفحص الفني الخاص على كل دراجة مشاركة.

ويعقد في الفترة المسائية الاجتماع التنويري الخاص بين اللجنة المنظمة والمتسابقين لشرح مسار السباق والتعرف إلى أهم النقاط فيه، وكذلك الاستماع إلى وجهات النظر والرد على جميع الاستفسارات، وذلك بحضور محمد عبدالله حارب، عضو مجلس إدارة النادي، المدير التنفيذي، وهزيم القمزي، مشرف السباقات، وغانم المري، مشرف عام السباق.

وأكملت اللجنة المنظمة بالنادي التجهيزات كافة لإقامة السباق في الموعد والمكان المحددين، حيث لبس موقع السباق، والذي عرفه جمهور الرياضات البحرية في السنوات الماضية وأقيم فيه الحدث عدة مرات، حلة زاهية ترقباً للانطلاقة المثيرة.

وقدم مجلس إدارة النادي الشكر إلى مؤسسة دبي للإعلام والمسؤولين في قناة دبي الرياضية على الدعم الكبير والتعاون المتميز لإنجاح كل الفعاليات والأحداث التي ينظمها النادي، ومن بينها سباق الغد والذي سوف يتم نقله على الهواء مباشرة وعلى مدار الفترتين الصباحية والمسائي.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة إلى الجمهور ومحبي الرياضات البحرية وعشاق السباقات السريعة والدراجات المائية إلى الحضور إلى مكان السباق والاستمتاع بتنافس مثير وقوي.