كونتي يرحل قريباً عن تدريب تشيلسي

لندن (د ب أ)

رغم قيادته تشيلسي للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز على مانشستر يونايتد 1 /‏ صفر في المباراة النهائية أمس الأول، لا يزال أنطونيو كونتي قريباً بشكل كبير من الرحيل عن منصب المدير الفني للفريق اللندني. وكان مستقبل كونتي في منصب المدير الفني لتشيلسي، محل للشك والجدل منذ أشهر، بعد أن خرج تشيلسي مبكراً عن مسار الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم البداية الناجحة التي حققها المدرب الإيطالي مع الفريق، حيث قاده في موسمه الأول للتتويج بالدوري الممتاز، تغير الحال بشكل كبير خلال الموسم المنقضي مع تراجع نتائج تشيلسي، واستطاع من خلال فوزه أمس أمام يونايتد وتتويجه بلقب الكأس، أن يخفف نسبياً من مشاعر خيبة الأمل لدى جماهيره.

ورغم الانتصار، تواصلت الانتقادات الموجهة لأسلوب المدرب الإيطالي في اللعب، وقد رجح المراقبون رحيل كونتي عن الفريق، وذلك استناداً لتاريخ تشيلسي فيما يتعلق بسياسة تغيير المدربين.

وعقب مباراة أمس الأول التي أقيمت على ملعب ويمبلي، قال كونتي، إنه لن يغير أسلوبه الخططي، من أجل الحفاظ على منصب.

وأضاف: «تحقيق الفوز بهذه الطريقة وفي هذا الموسم، يمنحني شعوراً بالرضا أكثر مما شعرت به عقب انتصارات الماضي، والنادي يعرفني جيداً، وإذا كانوا يريدون استمرار العمل معي، فهم يعرفونني، وأنا لا أستطيع أن أتغير».