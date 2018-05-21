1.3 مليار درهم تكلفة «سيفن سيتي» في بحيرات الجميرا بدبي

دبي (الاتحاد)
تطور شركة «سيفن تايدز» العقارية مشروع «سيفن سيتي» في أبراج بحيرات الجميرا في مدينة دبي بتكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار درهم. ويضم مشروع «سيفن سيتي» في أبراج بحيرات الجميرا 2,635 وحدة سكنية، ومن المقرر تسليمه بالكامل في 36 شهراً، ووصلت نسبة الأعمال المنجزة لهذا المشروع إلى 15%.
ويمتد المشروع على مساحة قدرها 3.5 مليون قدم مربعة، ويقع في «كلاستر Z» في مركز دبي للسلع المتعددة، مقابل ملعب مونتغمري للجولف وملعب الإمارات للجولف ومنطقة تلال الإمارات. وتشمل الخيارات السكنية في المشروع مجموعة من شقق الاستوديو والشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين نوم و3 غرف نوم إضافة إلى عدد محدود من شقق الدوبلكس.
|
|