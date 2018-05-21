1.3 مليار درهم تكلفة «سيفن سيتي» في بحيرات الجميرا بدبي

دبي (الاتحاد)

تطور شركة «سيفن تايدز» العقارية مشروع «سيفن سيتي» في أبراج بحيرات الجميرا في مدينة دبي بتكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار درهم. ويضم مشروع «سيفن سيتي» في أبراج بحيرات الجميرا 2,635 وحدة سكنية، ومن المقرر تسليمه بالكامل في 36 شهراً، ووصلت نسبة الأعمال المنجزة لهذا المشروع إلى 15%.

ويمتد المشروع على مساحة قدرها 3.5 مليون قدم مربعة، ويقع في «كلاستر ‏Z» ‬في ‬مركز ‬دبي ‬للسلع ‬المتعددة، ‬مقابل ‬ملعب ‬مونتغمري ‬للجولف ‬وملعب ‬الإمارات ‬للجولف ‬ومنطقة ‬تلال ‬الإمارات. ‬وتشمل ‬الخيارات ‬السكنية ‬في ‬المشروع ‬مجموعة ‬من ‬شقق ‬الاستوديو ‬والشقق ‬بغرفة ‬نوم ‬واحدة ‬وغرفتين ‬نوم ‬و3 ‬غرف ‬نوم ‬إضافة ‬إلى ‬عدد ‬محدود ‬من ‬شقق ‬الدوبلكس.

وتبدأ أسعار شقق الاستوديو في مشروع سيفن سيتي في أبراج بحيرات الجميرا من 354.000 درهم وتتراوح مساحاتها من 384 إلى 416 قدم مربعة، بينما تبدأ أسعار الشقق بغرفة نوم واحدة من 683.000 درهم، وتتراوح مساحاتها من 739 إلى 800 قدم مربعة. فيما تبدأ أسعار الشقق بغرفتي نوم من 992.000 درهم وتبلغ مساحتها 1.073 قدم مربعة. أما الشقق المكونة من 3 غرف نوم فتبدأ أسعارها من 1.4 مليون درهم.