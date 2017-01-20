«ماراثون دبي».. الأبطال في تحدي «الأرقام»

وليد فاروق (دبي)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق صباح اليوم فعاليات ماراثون دبي العالمي في نسخته التاسعة عشرة، بمشاركة تصل إلى 30 ألف عداء يتسابقون في فئات السباق الثلاث وهي الماراثون الرئيس لفئتي الرجال والسيدات لمسافة 42.195 كلم، والسباق الجماهيري ومسافته 10 كلم، وسباق العائلات والأطفال لمسافة 5 كلم، علاوة على سباق الكراسي المتحركة.

وستكون بسباق 10 كلم من طريق أم سقيم مقابل مدينة جميرا بجوار فندق برج العرب، فيما يبدأ سباق 4 كلم من طريق الوصل، وستكون نهاية جميع السباقات على طريق أم سقيم قبل أكاديمية شرطة دبي وتقاطع طريق الوصل.

ويتنافس مجموعة من أبرز عدائي وعداءات العالم في السباقات للفوز بلقب هذا السباق الحاصل على التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وأيضا الفوز بجوائز مالية يبلغ إجماليها مليون دولار موزعة على كل فئات السباق، حيث يحصل بطل السباق الرئيسي (للرجال وللسيدات) على 200 ألف دولار. ورصدت اللجنة المنظمة عرضاً غير مسبوق للمشاركين في الماراثون عبارة عن مكافأة مالية قدرها 250 ألف دولار لأي عداء يستطيع كسر الرقم القياسي العالمي في الماراثون، والمسجل باسم الكيني دينيس كيميتو والذي حققه في ماراثون برلين عام 2014، والذي يبلغ 2:02:57 ساعة، لينال العداء الذي يستطيع كسر هذا الرقم مكافأة تحطيم الرقم ومكافأة المركز الأول بإجمالي 450 ألف دولار.

ويبرز على قائمة المرشحين للفوز باللقب العداء الأثيوبي الأسطورة كينينيسا بيكيلي الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية 3 مرات وصاحب ثاني أسرع زمن في الماراثون، وهو 2:03:03 ساعة والذي حققه في ماراثون برلين 2016، ويسعى إلى الفوز في ماراثون دبي لإضافة فوز جديد إلى سجل مسيرته، حيث إن هذه هي المشاركة الثانية له في ماراثون دبي بعد تعرضه لإصابة أجبرته على الانسحاب من نسخة 2015.