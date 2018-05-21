عمومية «الاتحاد العقارية» توافق على تملك الأجانب 49 %

دبي (الاتحاد)
وافقت الجمعية العمومية لشركة «الاتحاد العقارية» خلال اجتماعها الأخير، على زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأسمال الشركة من 25% إلى 49%، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق دبي المالي.
وقالت الشركة في البيان، إن الجمعية العمومية وافقت خلال الاجتماع على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة المتضمنة نسبة تملك المواطنين لأسهمها.
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وفوضت مجلس الإدارة بتنفيذ القرار من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات أو برنامج وبتحديد موعد الإصدارات، والتفاوض على الشروط والحصول على موافقات الجهات الرسمية.
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