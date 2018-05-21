عمومية «الاتحاد العقارية» توافق على تملك الأجانب 49 %

دبي (الاتحاد)

وافقت الجمعية العمومية لشركة «الاتحاد العقارية» خلال اجتماعها الأخير، على زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأسمال الشركة من 25% إلى 49%، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق دبي المالي.

وقالت الشركة في البيان، إن الجمعية العمومية وافقت خلال الاجتماع على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة‎ المتضمنة نسبة تملك المواطنين‎ لأسهمها‎.

وذكرت أن الجمعية وافقت أيضاً على إصدار صكوك لا تطرح للاكتتاب العام ولا تدرج في السوق وغير قابلة للتحول إلى أسهم، بقيمة إجمالية لا تتجاوز مليار درهم وبنسبة ربحية لا تتجاوز 9%، يتم طرحها طرحاً خاصاً لمستثمر أو مستثمرين مؤهلين وتستحق السداد خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 سنوات.

وفوضت مجلس الإدارة بتنفيذ القرار من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات أو برنامج وبتحديد موعد الإصدارات، والتفاوض على الشروط والحصول على موافقات الجهات الرسمية.

وينقضي هذا التفويض في موعد أقصاه سنة من تاريخ المصادقة على القرار، وعلى أن يكون ذلك مرهوناً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة. وأجازت الجمعية العمومية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمزاولة أنشطة يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة. كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعديل البند رقم (2) من المادة (19) من النظام الأساسي للشركة.