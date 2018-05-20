فرع جديد لمصرف عجمان داخل محاكم الإمارة

عجمان (الاتحاد)

افتتح أمس، فرع مصرف عجمان الجديد داخل مبنى محاكم عجمان في منطقة الجرف، بعد إنجاز كافة التجهيزات المصرفية اللازمة لخدمة عموم المتقاضين والعملاء، حيث اطلع محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، ولفيف من القيادات والتنفيذيين على أحدث الإنشاءات والتجهيزات المصرفية والتكنولوجية، والمصممة خصيصاً لتوفير تجربة مصرفية متكاملة تدعم تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد لعملاء مصرف عجمان من المتعاملين مع محاكم عجمان والحصول على مختلف الخدمات المصرفية بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى سعي المصرف إلى الوصول إلى عملائه في كل مكان، عبر توفير تجربة مصرفية استثنائية خلال إتمام معاملاتهم، وما يمثله ذلك من قيمة مضافة، حيث نعمل بشكل وثيق على تحقيق رؤية محاكم عجمان في تبسيط جراءات التقاضي والمعاملات المالية وتوفير خدمات قضائية ومالية عالمية المستوى، عبر توفير الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء مصرف عجمان، ويٌترجم بالتالي إلى تعزيز تواجد مصرف عجمان وخلق بيئة مثالية تدعم أداء الجهازين القضائي والإداري بشكل عام.

وأضاف أميري «نحن في مصرف عجمان وكما أشرنا في مناسبات سابقة نسعى نحو تطوير المقومات التي يرتكز عليها القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وافتتاحنا لهذا الفرع الجديد داخل محاكم عجمان وهي من أبرز المؤسسات المتطورة قضائياً وإدارياً نموذج يقتدى به، يدعم تعزيز استراتيجيتنا في إطار التميز وإضافة القيمة في خدماتنا المقدمة ورؤيتنا المتمثلة في الوصول إلى مستويات جديدة من النمو في تطوير بنية تحتية مصرفية مبتكرة تغطي احتياجات عملائنا وتدعم التوسع في أنشطتنا المصرفية.