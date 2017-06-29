محمود خليل (دبي)

عمدت وزارة تنمية المجتمع إلى تغيير مسمى بطاقة (معاق) إلى بطاقة أصحاب الهمم، وذلك استجابة لمتطلبات سياسة تمكين أصحاب الهمم، التي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقها في أبريل الماضي، فيما كشفت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة، أن عدد البطاقات التي تم إصدارها حتى نهاية أبريل الماضي بلغ 15 ألفاً و782 بطاقة، منها 9 آلاف و869 للمواطنين، والبقية للمقيمين.

وأعربت وفاء حمد، في تصريحات لـ«الاتحاد»، عن توقعاتها أن يرتفع عدد البطاقات التي سيتم إصدارها لأصحاب الهمم مع نهاية العام الجاري بشكل مطرد بعد إضافة فئات إعاقة جديدة، كاشفة عن أن الإدارة تمكنت خلال الفترة القريبة الماضية من إضافة خدمات جديدة، يتم منحها لحامليها مثل خصومات على تذاكر الطيران في عدد من شركات الطيران المحلية وقسائم شرائية بقيمة 500 درهم شهرياً من جمعية الاتحاد التعاونية، فضلاً عن جهود حثيثة لإضافة المزيد من الخدمات الجديدة مع مستشفيات وجهات خدمية أخرى، من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات بخصوصها خلال شهر يوليو.

وأوضحت أن فئات الإعاقة الحالية التي يتم إصدار بطاقات لها وعددها 6؛ هي الذهنية، والجسدية، ومتعددة الإعاقة، والتوحد، والسمعية، والبصرية، فيما تتيح البطاقة لحاملها من المواطنين والمقيمين تسهيلات وخدمات مجانية عديدة، مبينة أن البطاقة تعتبر بمثابة قاعدة البيانات الوحيدة لفئات أصحاب الهمم في الدولة، كما تعتبر المستند الرسمي لإثبات الإعاقة في جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، وكذلك خارج الدولة.

وأضافت: «تستهدف الوزارة من إصدار البطاقة بناء قاعدة بيانات لأصحاب الهمم في الدولة، وذلك من حيث توزيعهم الجغرافي، وأنواع إعاقتهم وأعمالهم، وأماكن سكنهم، وغير ذلك من متغيرات تفيد في تتبع حالاتهم، وتقدم مصدراً غنياً بالمعلومات تفيد مخططي البرامج ووضع السياسات الملائمة لأصحاب الهمم في الدولة، الأمر الذي يسهل عملية البحث عن أي معلومة من شأنها تطوير الخدمة لهم مع ضمان سرية المعلومات، وخصوصية البيانات المقدمة منهم أو من ينوب عنهم. وبينت وفاء حمد بن سليمان، أن الوزارة عمدت إلى إصدار البطاقة إلكترونياً تسهيلاً على أصحاب الهمم وأولياء أمورهم والمؤسسات العاملة معهم، إذ يقوم صاحب الهمة أو من ينوب عنه بتعبئة البيانات المطلوبة والمرفقات، ومن ثم تصله البطاقة إلى أقرب نقطة من مكان سكنه، في حال انطباق شروط البطاقة عليه. وحول أعداد البطاقات التي تم إصدارها في إمارات الدولة، بينت أن إمارة أبوظبي، بما فيها مدينة العين، احتلت رأس القائمة بواقع 5 آلاف و594 بطاقة (3 آلاف و994 للمواطنين)، وحلت الشارقة في المرتبة الثانية بواقع 3785 بطاقة (منها 2025 للمواطنين)، وفي دبي التي احتلت المرتبة الثالثة تم صرف 3 آلاف و156 بطاقة، وبلغ عدد المقيمين من أصحاب الهمم الحاصلين عليها 1728 شخصاً، تلاها إمارة رأس الخيمة 1187 بطاقة، (منها 945 للمواطنين)، والفجيرة 976، حصل المقيمون منها على 86 بطاقة، وعجمان 886 مناصفة بين المواطنين والمقيمين، وأخيراً أم القيوين 234 بطاقة، منها 85 للمقيمين.