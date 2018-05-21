«مواصفات» تستعرض في صربيا متطلبات «حلال»

بلغراد (وام)

نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في العاصمة الصربية بلغراد ورشة تعريفية حول متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال وأهميته في تعزيز حركة التجارة ودعم المنظومة الاقتصادية بمنتجات تتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية. حضر الورشة - التي قدمها الدكتور يوسف السعدي مدير إدارة التشريعات الفنية والمهندس خلف خلف مدير إدارة المواصفات في الهيئة - عشرات الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المنتجات الزراعية والغذائية في صربيا.

وقال الدكتور يوسف السعدي إن الورشة - التي حضرها ممثلون من وزارة الزراعة والغابات وإدارة المياه وغرفة التجارة ووكالة إصدار شهادات الحلال في صربيا وسفارة الدولة في بلغراد - تطرقت إلى شرح متطلبات النظام الإماراتي الخاص بالمنتجات الحلال واشتراطات الحصول على شهادات الحلال للمنتجات وعلامة الحلال الإماراتية. وأضاف أن الورشة جاءت ضمن مشاركة الهيئة ضمن وفد حكومي إماراتي بدعوة من وزارة الزراعة والغابات وإدارة المياه في جمهورية صربيا وباستضافة من غرفة التجارة الصربية في العاصمة بلغراد.