30 مليون طن حجم إنتاج «الإمارات العالمية للألمنيوم» من المعدن المصبوب

أبوظبي (الاتحاد)

حققت الإمارات العالمية للألمنيوم، إنجازاً جديداً بتخطي إنتاج 30 مليون طن من المعدن المصبوب، حسب ما أفادت الشركة في بيان أمس. ويسهم الألمنيوم الذي تنتجه الشركة بشكل أساسي في تمكين الحياة العصرية من خلال استخدامه في الإنشاءات وصناعة السيارات والإلكترونيات، وغيرها من الضروريات اليومية للحياة.

في عام 2017، حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إنتاجاً قياسياً بلغ 2.6 مليون طن من المعدن المصبوب، ما جعل الشركة ثالث أكبر منتج للألمنيوم الأولي خارج الصين. بالإضافة لتخطي الشركة إنتاجها في عام 2016 والمقدر بـ 2.5 مليون طن، فيما استمرت هذه الزيادة التي بدأت بـ 135 ألف طن سنوياً عندما بدأ الإنتاج.

وتنفق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 9.5 مليون دولار على البحث والتطوير كل عام، بحيث سمحت هذه الابتكارات لوصول الشركة إلى الربع الأعلى للأداء العالمي في التكلفة والكفاءة والمسؤولية البيئية، وفقاً لمعايير الصناعة المستقلة.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم واحدة من أهم عمالقة الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والرائدة على مستوى العالم في قطاع الألمنيوم، ويشكل الوصول إلى هذا الرقم تأكيداً لهذه المكانة، ويبرز التزامنا بالابتكار والذي أدى إلى هذه الزيادة المستدامة في إنتاج المعدن المصبوب».

وأضاف: «أسهم الألمنيوم الذي أنتجته الشركة على مر الأجيال في تعزيز الحياة العصرية لعدد لا يحصى من الناس، ودخل في صناعات تلامس حياتهم اليومية بشكل مباشر مثل السيارات والإنشاءات، ولذلك فإن إنتاج 30 مليون طن من المعدن المصبوب يلعب دوراً أساسياً في حياة الناس، سواء داخل دولة الإمارات أو حول العالم».