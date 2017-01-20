«طواف دبي للدراجات» يواصل حملته الترويجية

دبي (الاتحاد)

تتواصل الحملة الترويجية للنسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمه مجلس دبي الرياضي من 31 يناير إلى 4 فبراير 2017، بمشاركة نخبة من أفضل الفرق والدرّاجين العالميين والمحليين وتستمر الحملة الترويجية حتى يوم 28 يناير الجاري.

وتنطلق المرحلة الرابعة من الحملة الترويجية غداً، حيث سيتم إقامة جناح خاص بالطواف في رأس الخيمة سيتي سنتر وجامعة الجزيرة وكليات التقنية العليا، وجامعة الفلاح، والفجيرة سيتي سنتر، وسيتي ووك، وسيتم تقديم كافة المعلومات لزائري الجناح عن النسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، كما تتاح الفرصة للجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات للمشاركة في ألعاب المحاكاة الترويجية للطواف والتي يتم فيها اختبار اللياقة وتجربة متعة قيادة الدراجات الهوائية وتسجيل بيانات الأداء لكل متفرج، بالإضافة إلى توزيع الهدايا العينية والجوائز على المشاركين في الفعاليات وزوار الجناح.

شهدت المراحل الثلاث الأولى من الترويج للطواف التي كانت قد انطلقت بمشاركة وتفاعل الآلاف من الزوار، حيث تم إقامة جناح ترويجي للطواف في دانة مول بإمارة عجمان الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، وفي ابن بطوطة مول وفي الجامعة الأميركية بدبي، حيث تم خلالها عرض أفلام ترويجية عن طواف دبي وإقامة مسابقات ترفيهية وتوزيع مطبوعات تتضمن معلومات عن الطواف، كما تم توزيع هدايا عينية على زوار الجناح.

وحرصت اللجنة المنظمة على تنظيم حملة ترويجية متكاملة ومتنوعة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي راعية الطواف، حيث تم رفع أعلام الطواف على عدد من الجسور الرئيسة في دبي وتغليف عدد كبير من الباصات وسيارات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، وعدد من قاطرات مترو دبي وترام دبي بملصقات الطواف التي باتت علامة مميزة لهذا الحدث الذي ينتظره عشاق الدراجات الهوائية في دبي والمنطقة والعالم لأجوائه المميزة ونخبة الدرّاجين العالميين الذين يشاركون في منافساته.

وتهدف الحملة الترويجية للطواف إلى نشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، والتعريف بموعد الحدث ومكان قرية الطواف التي ستكون للعام الثاني على التوالي في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمنطقة الميناء السياحي، والتي ستتضمن أجنحة للشركات والرعاة ومنطقة انطلاق المنافسات يوميا، بالإضافة إلى منطقة تجمع الجمهور التي تشهد فقرات ترفيهية كثيرة ومتنوعة لجميع أفراد العائلة، وهو ما يتم العمل عليه من خلال الحملة الترويجية الواسعة والمنوعة.

كما يشهد التطبيق الإلكتروني الجديد الذي أطلقته اللجنة المنظمة للطواف تفاعلاً كبيراً، حيث قام عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية باقتناء التطبيق والتسجيل فيه والتفاعل مع الخدمات التي يقدمها التطبيق، حيث يتضمن آخر الأخبار ومعلومات عن مراحل الطواف الخمس، والتسجيل في طواف دبي المصغر، ويتضمن الأجندة الزمنية لفعاليات الطواف، كما يتضمن التطبيق خاصية مسح الباركود الموجود على المطبوعات الترويجية للطواف لعرض الأفلام والمعلومات الخاصة بالنسخة الرابعة من الطواف.

ويحظى كل من يقتني التطبيق الإلكتروني ويقوم بالتسجيل فيه بفرصة للفوز بإحدى الجوائز القيمة التي أعدتها اللجنة المنظمة، وذلك من خلال السحب على أسماء المسجلين في التطبيق الإلكتروني، وسيتم الإعلان عنها في المرحلة الأخيرة من الطواف .