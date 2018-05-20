«الاقتصاد» تعزز التعاون مع كوريا الجنوبية في «تكنولوجيا السيارات المتقدمة»

دبي (الاتحاد)

بحث عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد، ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، مع كيم يونغراي المدير العام للسياسات التجارية في وزارة التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية، أطر التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا السيارات المتقدمة.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في دبي مؤخرا، سبل تعزيز التعاون للاستفادة من التجربة الكورية الرائدة في مجال أتمتة السيارات، للمساهمة في دعم المشروع الذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد لتطوير مركز لتكنولوجيا السيارات المتقدمة في دولة الإمارات.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل مصغر يضم المسؤولين والخبراء المعنيين من الجهتين، لمناقشة آليات التنسيق والخطوات العملية الممكن اتخاذها خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ المشروع، بما يشمل تطوير البنى التحتية والمؤسسية وتحديث الأطر التشريعية، والبحث والتطوير والتدريب، ولا سيما في هندسة السيارات الكهربائية والهيدروجينية ونموذج السيارات الذاتية القيادة، وأنظمة الملاحة وتجهيزات البيئة المحيطة وتعزيز القدرة على تزويدها بحلول الطاقة المتجددة.

ويأتي الاجتماع استكمالاً للقاء الموسع بين معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي كيم هون تشونغ وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري والوفد المرافق له الأسبوع الماضي، والذي بحث فيه الجانبان أطر الشراكة في قطاعات الطيران والتكنولوجيا المتقدمة للسيارات والطاقة المتجددة، واطلع الوفد الكوري خلال الزيارة على مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي: إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لقطاع تقنيات السيارات؛ نظراً لكونه أحد أهم القطاعات المستقبلية المحفزة للابتكار القائم على التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، ولارتباطه الوثيق بثلاثة من القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي النقل والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، حيث يدعم تطوير هذا القطاع مساعي الدولة لتعزيز مكانتها في سلسلة التوريد العالمية في مجال الابتكار والتكنولوجيا والمدن الذكية.