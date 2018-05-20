«الاقتصاد» تعزز التعاون مع كوريا الجنوبية في «تكنولوجيا السيارات المتقدمة»

دبي (الاتحاد)
بحث عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد، ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، مع كيم يونغراي المدير العام للسياسات التجارية في وزارة التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية، أطر التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا السيارات المتقدمة.
وناقش الاجتماع، الذي عقد في دبي مؤخرا، سبل تعزيز التعاون للاستفادة من التجربة الكورية الرائدة في مجال أتمتة السيارات، للمساهمة في دعم المشروع الذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد لتطوير مركز لتكنولوجيا السيارات المتقدمة في دولة الإمارات.
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ويأتي الاجتماع استكمالاً للقاء الموسع بين معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي كيم هون تشونغ وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري والوفد المرافق له الأسبوع الماضي، والذي بحث فيه الجانبان أطر الشراكة في قطاعات الطيران والتكنولوجيا المتقدمة للسيارات والطاقة المتجددة، واطلع الوفد الكوري خلال الزيارة على مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
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