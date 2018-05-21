«كهرباء دبي» و«انتل» تتعاونان في الذكاء الاصطناعي



تاريخ النشر: الإثنين 21 مايو 2018 دبي (الاتحاد) نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل بالتعاون مع شركة «إنتل كوربوريشن» حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأوجه الاستفادة من تقنياته المبتكرة في مجالات عمل «الهيئة». افتتح الورشة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة» في خيمة الابتكار بالمقر الرئيس. وتهدف ورشة العمل التي يقدمها خبراء شركة «إنتل» إلى عرض آخر المستجدات وأحدث الاستخدامات لتقنيات الذكاء الاصطناعي واستطلاع فرص توظيف هذه التقنيات في مختلف قطاعات الهيئة الحيوية وتسخيرها لخدمة الإنسان والمجتمع عبر توفير حياة ذات جودة عالية.