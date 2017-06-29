محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس تشاد العلاقات الثنائية

أبوظبي (وام )

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الليلة الماضية، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، جرى خلاله بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين.

وتم خلال الاتصال استعراض مختلف جوانب التعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشاد في المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية، وأهمية تطوير وتنمية هذا التعاون نحو آفاق أوسع من النمو والازدهار، بما يخدم المصالح المشتركة.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالاً هاتفياً من بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس.

وقدم بيل غيتس خلال الاتصال التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الفطر السعيد، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة بالمزيد من التطور والتقدم.

كما قدم بيل غيتس شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الشراكة الفاعلة والقوية بين سموه ومؤسسة بيل وميلندا غيتس، وجهودهما المشتركة في مجال الخدمات الإنسانية والمبادرات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الأمراض والمخاطر الصحية التي تهدد حياة الأطفال في المجتمعات الفقيرة، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأخيرة بدعم حملة القضاء على شلل الأطفال بمبلغ 30 مليون دولار أميركي، مساهمة من سموه في دعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لـ«بيل غيتس» عن شكره للتهنئة، وما أبداه من مشاعر طيبة.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية استمرار تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالأعمال الخيرية، لتحقيق أفضل الحلول والنتائج في مجال الخدمات الإنسانية.