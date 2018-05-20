«اللولو» تكافئ 42 ألف موظف بـ32 مليون درهم

بسام عبد السميع (أبوظبي)
قررت مجموعة اللولو العالمية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تخصيص 32 مليون درهم، مكافأة لكافة الموظفين والعاملين بفروعها حول العالم، والذين يبلغ عددهم 41 ألفاً و893 موظفاً في أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون ومصر والشرق الأقصى، وذلك بمناسبة عام زايد، وفقاً ليوسف علي المالك والمؤسس للمجموعة، الذي أكد لـ«الاتحاد» أن هذه الخطوة تأتي امتناناً وعرفاناً لما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للإنسانية والعمل الخيري والعطاء خلال عقود طويلة من الزمن.
وبحسب علي، الذي يعد من أبرز رجال الأعمال الهنود بالدولة والمنطقة، فإن المكافأة ستشمل جميع العاملين لدى المجموعة ابتداءً من عاملي النظافة، وانتهاء بالمديرين وأصحاب المناصب العليا، وستكون بقيمة محددة للجميع، وهي 750 درهماً لكل موظف.
|
وأضاف مؤسس مجموعة اللولو: «عاصرت خلال العقود الأربعة ونصف العقد الماضية نهضة الإمارات وتطور البناء الإنساني والحضاري»، لافتاً إلى أن المغفور له الشيخ زايد، كان دائماً قريباً من الناس، ويعمل جاهداً لتلمس ومعرفة احتياجاتهم، والاطلاع عليها بشكل مباشر وشخصي.
|
وقال علي: «زايد الإنسان رسّخ مفهوم العطاء، باعتباره نهج عمل ونظام حياة دون التفرقة في العطاء بين الناس، بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون أو الجنس».
وأكد أن المنهج الإنساني للسياسة التي تقوم عليها دولة الإمارات منذ نشأتها وحتى اليوم، تشكل قاعدة صلبة ومستمرة لتحقيق الأمن والأمان للمقيمين والزائرين كافة إلى الإمارات.