«بي إن سبورت» تفاجئ المشتركين بخدعة «الفيزا»

حسام عبدالنبي (دبي)

فوجئ عدد من مشتركي قنوات «بي إن سبورت» القطرية، بحسب تغريدات على تويتر، بقيام إدارة شبكة القنوات القطرية بخصم مبلغ 670 درهماً إماراتياً من كل بطاقة ائتمانية «فيزا» خاصة بالمشتركين، على الرغم من عدم إبلاغ الإدارة برغبتهم في التجديد.

وانشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بسياسة إدارة القناة القطرية، بحسب تغريدات عدد من المشتركين، إذ أكدوا أن الشركة القطرية انتهجت سياسية توريط المشتركين في اشتراكات جديدة لمدة 5 سنوات، بحجة أن نهج القناة تغير في الوقت الحالي، وهو ما أثار غضب المشتركين، وبالأخص الإماراتيين الذين لا يرغبون في الاستمرار مع تلك القناة.

وحاول أحد مشتركي القناة والذي لايرغب في التجديد، التواصل مع أحد الموظفين المسؤولين عن الاشتراكات، والذي فوجئ من رد الموظف، الذي أكد أن على المشترك غير الراغب في تجديد الاشتراك إبلاغ القناة بذلك عبر موقعها الرسمي، فرد عليه المتصل بأن موقع القناة محظور في الإمارات، فقال له «مشكلتك»!

أجمع مستشارون قانونيون على أن إقدام قنوات بي إن سبورت القطرية على سحب مبالغ تجديد الاشتراك من البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء في دولة الإمارات لمدة خمس سنوات قادمة تلقائياً، ومن دون إذن المشتركين، هو إجراء غير قانوني ويمكن أن يعرض الشركة المالكة ووكيلها في الإمارات لعقوبة تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات، بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الغير.