«هيرميس» تستثمر 300 مليون دولار مع «جيمس» في التعليم بمصر

القاهرة (رويترز)

قال كريم موسى رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر في المجموعة المالية هيرميس المصرية، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، إن مجموعته ستستثمر 300 مليون دولار بقطاع التعليم مع جيمس الإماراتية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأبلغ موسى «رويترز»، أمس، في مقابلة عبر الهاتف: «خلال الشهرين المقبلين سنقوم بأول استثمار لنا في التعليم بمصر، سنستحوذ على أربع أو خمس مدارس بنهاية سبتمبر، هذا ما نخطط له».

يأتي حديث موسى مع «رويترز» بعدما أعلنت المجموعة أمس، في بورصة مصر توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع جيمس للتعليم الإماراتية لتدشين «أكبر منصة استثمارية تستهدف مجال التعليم الأساسي في مصر».

وتهدف هيرميس من الاتفاقية إلى إنشاء محفظة متميزة من المدارس الخاصة (اللغات والدولية) بأبرز المدن المصرية على مدار السنوات الخمس المقبلة.