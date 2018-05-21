7.9 مليار درهم صافي دخل بنوك أبوظبي في 3 أشهر

أبوظبي (وام)

بلغ صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في إمارة أبوظبي 7.9 مليار درهم تقريباً، خلال الربع الأول من العام 2018 بزيادة نسبتها 2.8%، مقارنة بـ 7.68 مليار درهم خلال الربع ذاته من عام 2017.

ووفقاً لأحدث الإحصاءات المجمعة الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء، فقد وصل صافي دخل البنوك التجارية التي يقع مقرها في الإمارة نحو 6.56 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 3.5%، مقارنة مع 6.34 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2017.

وعلى صعيد البنوك الإسلامية، فقد بلغ صافي دخلها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 1.32 مليار درهم، مقارنة مع 1.33 مليار درهم خلال الربع ذاته من عام 2017.

وبناءً على ذلك، فقد استحوذت البنوك التقليدية على 83.1% من إجمالي صافي الدخل المتحقق للبنوك العاملة في إمارة أبوظبي خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين، في حين سُجل 16.9% من صافي الدخل لصالح البنوك التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء، فقد بلغ معدل متوسط تعويضات العاملين الإجمالية خلال الربع الأول من العام الجاري 41 ألفاً و57 درهماً.