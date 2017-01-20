8 مسابقات تدشن بطولة «راشد بن حميد للصيد بالصقور»

رضا سليم (عجمان)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة راشد بن حميد النعيمي للصيد بالصقور «التلواح» عن تفاصيل الحدث الذي يقام يومي 28 و29 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من الصقارين المواطنين، وذلك بمنطقة الحليو بعجمان، ورصدت اللجنة المنظمة مليون درهم جوائز للمراكز الأولى في كل الفئات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة ظهر أمس بفندق رمادا عجمان بحضور أحمد راشد الشامسي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسيف بن غليطة وخليفة النعيمي وسعيد محمد بن غليطة، ومحمد سالم الكعبي، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.

وتفتح اللجنة المنظمة باب التسجيل للمشاركة في البطولة عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد غد، ويستمر فتح باب التسجيل حتى يوم 24 يناير، على أن يتم التدقيق على الصقور المشاركة في موقع البطولة في السادسة صباحاً.

وتقام المسابقات في 5 فئات، يتضمن اليوم الأول مسابقات التلواح «جير تبع فرخ»، «جير تبع جرناس» و«جير فرخ» فيما تقام مسابقات في اليوم الثاني، في فئات «جير جرناس»، قرموشة فرخ، قرموشة جرناس، جير شاهين فرخ، جير شاهين جرناس، بالإضافة إلى مسابقة للناشئين 13 إلى 16 سنة.

ووجهة اللجنة المنظمة الشكر إلى مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على تعاونهم في البطولة، ومساعدة اللجنة المنظمة في الوصول بالحدث إلى الهدف المنشود، بالإضافة إلى إمداد البطولة بالأجهزة التي ترصد الطيور، خاصة أن جميع الطيور لها بطاقات وحلقة تعريفية بمركز حمدان بن محمد.