عروض رمضان تشعل المنافسة بين البنوك

حسام عبدالنبي (دبي)

أعلنت بنوك عدة في الدولة عن 5 خدمات وعروض جديدة خصيصاً لاستقبال شهر رمضان المبارك، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية، وتمكين العملاء من إدارة شؤونهم المالية بطريقة أفضل.

وتتضمن تلك الخدمات تأجيل أقساط القروض أو التمويلات المختلفة، وعقد اتفاقات شراكة مع وكلاء السيارات لمنح العملاء مزايا تفضيلية، إلى جانب توفير خدمات خصيصاً لتمويل السيارات، مثل تخفيض سعر الفائدة على القرض، وخدمة التقسيط على فترات مالية تمتد حتى عامين من دون فوائد في حال شراء السيارة باستخدام البطاقة الائتمانية، وقرض السيارة النقدي لمن قام بشراء سيارة بالفعل.

وتعد خدمة تأجيل أقساط القروض أو التمويلات المختلفة من الخدمات التي اعتادت البنوك الإماراتية إطلاقها خلال شهر رمضان، لاسيما المصارف الإسلامية، حيث يفاجأ العملاء الذين يستوفون شروط تأجيل سداد الأقساط برسالة نصية قصيرة تبلغهم بالتأجيل تلقائياً مع منحهم حرية رفض العرض في حال لم يرغبوا بتأجيل أقساطهم.

وتتمثل الخدمة في تأجيل سداد قسط شهر واحد عن التمويلات الشخصية كافة وتمويلات السيارات المستحقة على المتعاملين خلال شهر رمضان المبارك في خطوة تستهدف مساعدتهم على إدارة نفقاتهم المالية والتي تتسم بارتفاعها عادة خلال الشهر الفضيل وفترة العيد.