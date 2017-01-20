المازمي بطل الناشئين في كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

الشارقة (وام)

انطلقت أمس، فعاليات بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز لفئة الثلاث نجوم، بمشاركة عدد كبير من فرسان وفارسات قفز الحواجز من 33 دولة عربية وأوروبية.

وفي أولى أشواط البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة شارك 18 من الفرسان أصحاب خيول القفز الصغيرة بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز تراوح ارتفاعها بين 120 و 130 سم ثلاثة فرسان أكملوا المرحلتين من دون أخطاء، وتوّج بكأس الصدارة الفارس البرتغالي جواو ماركيولاس على صهوة «بلو لاف ترو»، بعد إكمال المرحلة الثانية في زمن بلغ 36:40 ثانية.

ونال الفارس السوري شادي غريب بالفرس «نهلة 13» كأس المركز الثاني، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 39:79 ثانية، أما كأس المركز الثالث، فناله الفارس البرتغالي ميجول ماريا برافو بالجواد «زد سفن آسكوت»، بعد إكمال المرحلة في زمن بلغ 41:28 ثانية.

وفاز فارس الإمارات سعيد محمد المازمي بالجواد «الكوماندوز» بكأس المركز الأول في شوط المرحلتين على حواجز 130 سم في ثاني أشواط البطولة على الميدان الخارجي برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، وهو من المنافسات الدولية للفرسان الناشئين، بمشاركة 11 فارسا، أكمل المرحلتين اثنان فقط من دون أخطاء والزمن الأفضل حققه الفارس سعيد محمد المازمي بالجواد «الكوماندوز» بلغ 34:15 ثانية، وحل الفارس حميد عبد الله المهيري بالفرس «كورال بيتش زد» في المركز الثاني وأنهى المرحلة الثانية من دون خطأ في زمن بلغ 40:76 ثانية، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفارس الإماراتي الناشئ موفي عويضة الكربي بالجواد «في آي بي لينتون»، وأكمل المرحلة في زمن 40:62 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء.

وتوّجت الفارسة الايرلندية ماريون هيوز على صهوة الفرس «هيرتاج اتش اتش اس فورتونا» بكأس الصدارة في شوط المرحلتين في مستهل أشواط البطولة من فئة الثلاث نجوم على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، وصمم مسار المرحلتين بحواجز تراوح ارتفاعها بين 130 و 135 سم، وشارك فيه 29 فارسا وفارسة، 11 منهم أكملوا المرحلتين من دون أخطاء.

وأنهت الفارسة الايرلندية هيوز بالفرس «فورتونا» المرحلة الثانية من دون خطأ في الزمن الأفضل، وبلغ 26:85 ثانية، وتوّج فارسان بالكأس الفضية، بعد إكمالهما المرحلة الثانية في زمن بلغ 28:22 ثانية، وهما الفارسة الدنماركية تينا لوند مع «إنديانا فا كلابشوت»، والفارس الفرنسي كليمنت بولانجر بالفرس «لينا زد».