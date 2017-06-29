تلقي عملات معدنية على محرك الطائرة «جلباً للحظ»

بكين (د ب أ)

تسببت مسافرة عجوز في الصين في تأخير رحلة جوية ساعات عدة أمس الأول الثلاثاء، بعد أن ألقت عملات معدنية على أحد محركات الطائرة في طقوس «من أجل السلامة»، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وألقت المرأة (80 عاماً) العملات على المحرك، بينما كانت تقف على الدرج في انتظار ركوب طائرة تابعة لشركة طيران جنوب الصين من شنغهاي إلى قوانجتشو.

وعثر موظفو شركة الطيران الذين تم إخطارهم بتلك الواقعة من جانب شاهد عيان، على تسع عملات معدنية، من بينها عملة داخل المحرك.

وقال مسؤولون بالطاقم الجوي: «إن العملات المعدنية كان من شأنها تعطيل المحرك إذا دخلت إليه».

وأجرت الشركة فحصاً كاملاً للطائرة قبل إقلاعها في النهاية متأخرة أكثر من خمس ساعات.

وقامت شرطة المطار بالتحقيق مع المرأة، غير أنها لم تجد أنها تعاني أي مرض عقلي. وقال جيران المرأة: «إنهم يعتقدون أنها لجأت لهذا الفعل «جلباً للحظ»».