الراغبة في إثبات نسبها لدالي: «لا أسعى وراء إرثه»

برشلونة (أ ف ب)

أكدت الإسبانية البالغة 62 عاماً الساعية للحصول على اعتراف بها كابنة الرسام السريالي الشهير سالفادور دالي، لوكالة فرانس برس، أنها لا تتصرف بدافع المال، لكن لمعرفة هويتها «الحقيقية».

وبعد 28 عاماً من وفاة الفنان، أمر قاضٍ في مدريد في 20 يونيو بنبش جثة دالي لتحديد بوساطة فحوص للحمض النووي ما إذا كان الوالد البيولوجي لبيلار ابيل مارتينيس المقيمة في مدينة خيرونا في كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا.

وأعلنت مؤسسة سالفادور دالي التي تدير إرث الرسام أنها ستتقدم بطعن ضد الأمر بالنبش.

وتبدي بيلار ابيل قناعة بأنها ابنة الرسام الراحل.

وقالت لمراسل وكالة فرانس برس في برشلونة: «سيكون ذلك مصدر ارتياح لا يوصف، سأعلم أخيراً من أكون حقيقة، وسأحظى باعتراف».

وأضافت: «لا أريد إرثه، إذا حصلت عليه فحسناً، لكن هذا آخر ما أريده، أريد بداية هويتي».

هذه الإسبانية البالغة من العمر 62 عاماً، تسعى منذ عقد لإثبات أنها ابنة دالي الذي توفي سنة 1989.

وقالت بيلار ابيل: «عندما كنت في السابعة أو الثامنة من العمر، قالت لي جدتي: والدك رسام كبير، لكن ذلك لا يقلل من حبي لك. وكشفت لي عن اسمه: دالي».