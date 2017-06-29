ميراندا كير تعيد جواهر مرتبطة بفضيحة فساد

لوس أنجلوس (أ ف ب)
سلمت عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير القضاء الأميركي جواهر بقيمة 8.1 مليون دولار قدمت إليها، وقد تكون مرتبطة بفضيحة فساد واسعة ضمن الصندوق السيادي الماليزي «أم دي بي1».
وكانت كير قد تلقت هذه المجوهرات من رجل الأعمال الماليزي جو لوو المقرب من عائلة رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، وقد سلمتها يوم الجمعة الماضي إلى الشرطة الفيدرالية في لوس أنجلوس، على ما أفاد الناطق باسمها وكالة فرانس برس.
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ففي منتصف يونيو، أعاد الممثل ليوناردو دي كابريو هدايا عدة تلقاها من لوو، لا سيما جائزة أوسكار عائدة لمارلون براندو ولوحة لبيكاسو ولوحة كولاج لباسكيا.
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ولا تطال الملاحقات التي باشرتها وزارة العدل الأميركية في هذه القضية ميراندا كير أو ليوناردو دي كابريو.