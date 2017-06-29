ميراندا كير تعيد جواهر مرتبطة بفضيحة فساد

لوس أنجلوس (أ ف ب)

سلمت عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير القضاء الأميركي جواهر بقيمة 8.1 مليون دولار قدمت إليها، وقد تكون مرتبطة بفضيحة فساد واسعة ضمن الصندوق السيادي الماليزي «أم دي بي1».

وكانت كير قد تلقت هذه المجوهرات من رجل الأعمال الماليزي جو لوو المقرب من عائلة رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، وقد سلمتها يوم الجمعة الماضي إلى الشرطة الفيدرالية في لوس أنجلوس، على ما أفاد الناطق باسمها وكالة فرانس برس.

وأوضح: «منذ بداية التحقيق، تتعاون ميراندا كير بالكامل، وتعهدت تسليم المجوهرات المقدمة لها إلى الحكومة، وسوف تستمر بمساعدة التحقيق قدر الإمكان». وعارضة الأزياء البالغة 34 عاماً، هي واحدة من مشاهير عدة وردت أسماؤهم في الفضيحة.

ففي منتصف يونيو، أعاد الممثل ليوناردو دي كابريو هدايا عدة تلقاها من لوو، لا سيما جائزة أوسكار عائدة لمارلون براندو ولوحة لبيكاسو ولوحة كولاج لباسكيا.

ويشتبه في أن رجل الأعمال الماليزي قام بغسل أكثر من 400 مليون مختلسة من الصندوق السيادي، بفضل حساب مصرفي في الولايات المتحدة.

ولا تطال الملاحقات التي باشرتها وزارة العدل الأميركية في هذه القضية ميراندا كير أو ليوناردو دي كابريو.