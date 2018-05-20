رمضان فرصة لتعزيز العلاقات الاجتماعية

هناء الحمادي (أبوظبي)

حين يهل علينا شهر رمضان المبارك، يوقظ فينا أخلاقيات متعددة، منها قدرة النفس على المقاومة، وزيادة التقوى وتفهم المصاعب التي يمر بها الفقراء والمساكين بالصوم عن الطعام والشراب والعلاقة الزوجية، كذلك مقاومة السلوكيات السيئة والألفاظ الخاطئة.. هذا ما أكدته الكاتبة الإماراتية حنان السماك، موضحة أن هذا الشهر له قوة دينية جبارة، لكن بالإضافة للمعنى الديني لرمضان تأتي الأهمية الاجتماعية له خلال 30 يوماً حتى عيد الفطر، فنجد في رمضان العديد من القيم والمظاهر الاجتماعية المختلفة.

وأضافت السماك: في رمضان، يتسابق المؤمنون في شهر الله للعطاء والفاعلية، والقيام بأدوار اجتماعية كبيرة، وتحمل المسؤوليات الدينية والاجتماعية، ذلك لأن الأعمال في رمضان مقبولة ومضاعفة، ومجتمعنا بحاجة مستمرة للعطاء الاجتماعي العام من كل أفراده. وأوضحت أن رمضان منعطف مهم في حياتنا الاجتماعية نحو التغيير للأفضل، وتحمل المسؤولية الاجتماعية، تجاه المشاكل والأزمات، والمهم هو التفكير في حلها، وإحداث تغيير حقيقي في مسيرتنا الاجتماعية، لتنصهر في النهاية في بوتقة المجتمع لننير الدرب كي ينمو المجتمع نمواً حقيقياً في مختلف المجالات.