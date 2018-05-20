أشهر المساجد مسجد الاستقلال في جاكرتا



تاريخ النشر: الإثنين 21 مايو 2018 يقع مسجد الاستقلال في ساحة مارديكا في العاصمة الإندونيسية، ويعد أحد أكبر المساجد في جنوب شرق آسيا، ويتميز بطرازه المعماري وتعدد طوابقه الضخمة وساحاته الخارجية الواسعة، وله قبتان كبيرتان ومئذنة بطول 90 متراً، أما سقف المسجد فتزينه الزخارف الإسلامية بأشكال وألوان متعددة وفي جدرانه كتب لفظ الجلالة الله ومحمد بشكل بارز. وتحيط بالساحات الخارجية للمسجد بحيرة صناعية ونافورة وأسواق تجارية، ويعج المكان بحركة غير عادية من الزوار حتى من غير المسلمين. تطلب بناء المسجد 14 عاماً «1961- 1975»، تحت إشراف الرئيس الإندونيسي الراحل أحمد سوكارنو.. وسمي بمسجد الاستقلال، لأنه شرع في بنائه بعد استقلال إندونيسيا عن هولندا في 1949، وأراد الإندونيسيون حينها أن يشيّدوا مسجداً عظيماً يليق بسمعتهم كأكبر بلد إسلامي سكاناً.