"الهلال" يواصل توزيع المساعدات الإغاثية على الأسر الفقيرة بوادي حضرموت

اليمن (وام)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس توزيع مساعدات غذائية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة على الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود بمديرية تريم والمناطق المجاورة لها وذلك ضمن جهودها لإغاثة أهالي حضرموت ساحلاً ووادياً والتعرف على احتياجات المواطنين اليمنيين فيها وتلبيتها.

وفي هذا الشأن سيرت الهيئة قافلة إغاثة حظيت باستقبال شعبي كبير وسط فرحة عارمة من الأهالي الذين لهجت ألسنتهم بالدعاء والشكر لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية على ما قدمته من مساعدات إغاثية لتخفيف معاناتهم.

وأكد أحمد النيادي نائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت خلال عملية التوزيع أن توزيع هذه المساعدات الإغاثية يأتي من أجل تلبية احتياجات الأهالي وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة خاصة في المجالات الخدمية والإنسانية كافة.

وعبر عن حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية لتصل إلى كل المواطنين المحتاجين في مختلف مديريات حضرموت في ظل الظروف التي تمر بها اليمن بسبب انقلاب الحوثي وصالح وتجسيداً لروح الأخوة والتضامن معهم.

ولفت النيادي إلى أن الهيئة ستواصل توزيع المساعدات في جميع أحياء مديريات حضرموت على مستحقيها بهدف التخفيف من معاناتهم.