هاتف تايواني ببطارية 5000 ملي أمبير

أبوظبي (الاتحاد)

يعد الهاتف التايواني Zenfone Max Pro M1 من شركة أسوس، أحد أكبر الهواتف الذكية فيما يتعلق بحجم بطاريته، حيث جاء الهاتف الذكي ببطارية تصل إلى 5000 ملي أمبير، بالإضافة إلى أنه يأتي بالعديد من الميزات والخصائص، التي تجعله منافس شرس ورئيسي للعديد من الهواتف الذكية الشهيرة. حيث يحتوي على كاميرا مزدوجة في الخلف، ويأتي بمعالج Snapdragon 636 متوسط الأداء، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 3 جيجابيت أو 4 جيجابيت أو 6 جيجابيت حسب النسخة.

وتأتي نسختا الهاتف المزودة ب 3 و4 جيجابيت من ذاكرة الوصول العشوائي بكاميرا مزدوجة في خلف الهاتف بدقة 13 و5 ميجابكسل على التوالي، بالإضافة إلى كاميرا أماميه بدقة 8 ميجابكسل. أما الطراز الذي يأتي بسعة 6 جيجابيت من ذاكرة الوصول العشوائي فسيحتوى على كاميرتين خلفيتين 16 و5 ميجابكسل، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فستأتي بدقة 16 ميجابكسل.

أما بالنسبة للبطارية والتي تبلغ 5000 ملي أمبير، ستحصل على دعم شحن سريع يسمح لك بشحن الهاتف كاملا خلال ساعتين ونصف فقط، ويدعم الهاتف استخدام شريحتي اتصال مع بطاقة تخزين إضافية معاً.

وقامت الشركة التايوانية العريقة، بالتخلي عن واجهتها الخاصة بنظام التشغيل أندرويد والتي تطلق عليها اسم «ZenUI»، وستستخدم النسخة أندرويد 8,1 القياسية.