عواصم (وكالات)

اتهم وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، بأعمال تلحق الأذى بالآخرين على الصعيد العالمي، مؤكداً أن التزام بلاده حيال حلف شمال الأطلسي ثابت لا يتزعزع.

وقال إن روسيا اختارت تحدي نظام «الأمن والسلام» في مرحلة ما بعد الحرب. وأضاف أن «الأذى الذي يسببه بوتين خارج حدود روسيا لن يعيد إحياء مجدها أو يبعث الأمل مجدداً».

وشدد ماتيس على ضرورة الحكم على الولايات المتحدة وترامب من خلال الأفعال. وأكد استمرار دعم الولايات المتحدة حتى عام 2020 لتعزيز حلف الأطلسي بمواجهة روسيا في الشرق. وقال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب زيادة كبيرة من أجل «مبادرة الاطمئنان الأوروبية».

من جهتها، أشادت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين التي حضرت الاحتفال بالروابط عبر ضفتي الأطلسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أوروبا. لكنها قالت أيضاً، إن الوقت قد حان لكي تبذل القارة المزيد من الجهود في سبيل ضمان أمنها.

وأضافت «كأوروبيين، نريد أن نتحمل المزيد من المسؤوليات، لكن دون أن ننسى أبدا المكان الذي وصلنا إليه»، مشيرة إلى أن أوروبا بحاجة إلى «جمع مواردها»، بينما تعمل على بناء اتحاد دفاعي أكبر. كما أعلنت أيضاً تأييد ألمانيا لإنفاق 2% من إجمالي الناتج الداخلي للوفاء بالتزاماتها حيال حلف شمال الأطلسي.