عواصم (وكالات)
اتهم وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، بأعمال تلحق الأذى بالآخرين على الصعيد العالمي، مؤكداً أن التزام بلاده حيال حلف شمال الأطلسي ثابت لا يتزعزع.
وقال إن روسيا اختارت تحدي نظام «الأمن والسلام» في مرحلة ما بعد الحرب. وأضاف أن «الأذى الذي يسببه بوتين خارج حدود روسيا لن يعيد إحياء مجدها أو يبعث الأمل مجدداً».
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من جهتها، أشادت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين التي حضرت الاحتفال بالروابط عبر ضفتي الأطلسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أوروبا. لكنها قالت أيضاً، إن الوقت قد حان لكي تبذل القارة المزيد من الجهود في سبيل ضمان أمنها.
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