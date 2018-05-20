«Fitbit Versa» تنافس الساعات الذكية

أطلقت الشركة الأميركية Fitbit، مؤخراً ساعتها الذكية «Versa» في دولة الإمارات، بسعر أقل من 1000 درهم، والتي وصفها الخبراء بأنها الساعة المعدنية الأخف وزناً من منافسيها، حيث تمتاز بتصميم عصري وتقدم ميزات متقدمة متعلقة بالصحة واللياقة، بالإضافة إلى عمر بطاريتها الفريد والذي يمتد لغاية 4 أيام، وهي الميزة التي تتغلب بها الساعة وبجدارة على معظم الساعات المنافسة والمتوفرة في الأسواق.

وتأتي الساعة بالعديد من المزايا والإمكانيات الذكية، وبميزة الردود السريعة، والتي تمكن مستخدمي الأجهزة الذكية العاملة بنظام تشغيل أندرويد من الرد على الرسائل أثناء تنقلهم باستخدام ساعات Fitbit Versa وFitbit Ionic الذكية، كما يمكن للمستخدمين إنشاء وإرسال ما يصل إلى خمسة ردود سريعة ومخصصة مسبقًا مكونة من 60 حرفًا أو أقل، لاستخدامها عبر الرسائل النصية وتطبيقات المراسلة مثل واتس أب وفيسبوك مسنجر.

وتتبع الساعة الصحة النسائية، حيث تم تصميم هذا النظام لمستخدمات تطبيق Fitbit من النساء، لمساعدتهن في تتبع الكثير من أمورهم الخاصة، وتمكنهم من تتبعها بصورة ذكية وصحيحة من خلال البيانات الصحية ومعلومات اللياقة البدنية التي توفرها لهم، في مكان واحد، وسيتمكن مستخدمو ساعتي Versa وIonic من مشاهدة معلومات نظام تتبع الصحة النسائية على أجهزتهم.