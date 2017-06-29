إيطاليا تهدد بإبعاد السفن التي تحمل مهاجرين عن شواطئها

روما (د ب أ)

ذكر مصدر بارز في الحكومة الإيطالية أمس، أنه سيتم إبلاغ السفن الأجنبية التي تحمل مهاجرين جرى إنقاذهم من البحر بالابتعاد عن الموانئ الإيطالية، إلا إذا وافقت الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على تقاسم العبء الأكبر. وقال المصدر، إن التهديد سيطبق على وحدات الدول الأجنبية التي تنسقها وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، وبعثة الاتحاد الأوروبي البحرية (يونافور ميد صوفيا)، وكذلك على السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية.

وقال المصدر، إن مبعوث إيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي موريتسيو ماساري، التقى المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس وأبلغه بأن «إيطاليا تتعامل مع وضع خطير ولا يمكن لأوروبا إدارة ظهرها له».