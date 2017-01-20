الشارقة والنصر في نهائي سيدات السلة اليوم

علي معالي(دبي)

يسدل اليوم الستار على بطولة دوري السيدات لكرة السلة باللقاء المرتقب بين النصر والشارقة على صالة نادي النصر في دبي، يسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين سيدات الوسطى مع سيدات الشرقية.

ويسعى فريق سيدات الشارقة إلى الاحتفاظ بلقبه، في حين يبحث فريق سيدات النصر على زيادة نسبة فوزه باللقب إلى الثالث، وكانت هذه البطولة قد انطلقت موسم 2008/ 2009، وتوج باللقب الأول وقتها فريق سيدات الشباب، والذي توج باللقب نفسه في الموسم التالي 2009/ 2010، ثم باللقب الثالث موسم 2010/ 2011 ليغيب هذا الفريق بعد ذلك عن البطولة، بعد إلغاء اللعبة النسائية في قلعة الجوارح.

وفاز فريق سيدات النصر باللقب الأول للدوري موسم 2012/ 2013، ثم سيدات الشارقة موسم 2013/ 2014، ويعود النصر مجددا للفوز باللقب موسم 2014/ 2015، وفي الموسم الأخير 2015/ 2016 نجح فريق سيدات الشارقة في استعادة لقبه، ويبحث الفريق على كيفية الحفاظ على لقبه والفوز باللقب للمرة الثالثة ليتساوى مع سيدات الشباب وهو نفس الهدف الذي يسعى إليه فريق النصر، وبالتالي تحمل المباراة الكثير من التحدي بين فتيات الفريقين في موقعة منتظر لها أن تكون أكثر قوة وإثارة، ومن المتوقع أن يحضر المباراة مجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة اللواء»م» إسماعيل القرقاوي.

على جانب آخر، تقدم نادي بني ياس باحتجاج رسمي إلى اتحاد السلة على حكام مباراة فريقة في الجولة الماضية ضد النصر، حيث علق ناجي الحارثي المشرف على فريق سلة بني ياس قائلا: هناك العديد من الأخطاء التي وقع فيها حكم المباراة، وبالتالي وجدنا أنه يجب حفظ حقوق الفريق في مثل هذه الأمور، خاصة أن هناك جهداً كبيراً يبذل في شأن تقوية الفريق، ثم تأتي أمور خارجة عن إرادتنا تُهدر جهدنا من خارج الملعب».

من ناحية أخرى في تأكيد على قوة التحكيم الإماراتي، يقوم حكمانا الدوليان سالم الزعابي وحسن حاجي بإدارة نهائي كأس خليفة لكرة السلة للرجال في البحرين، وهي بطولة مستحدثة بالسلة البحرينية، حيث تقام مباراة اليوم مباراة الذهاب بين المنامة والمحرق والعودة الثلاثاء المقبل، وفي حال استمر التعادل يتم الاحتكام لمباراة فاصلة.